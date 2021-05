Yoozoo e Huawei hanno siglato un accordo per collaborare allo sviluppo del mercato del cloud gaming: le due aziende uniranno le rispettive risorse, tecnologie e piattaforme per ideare soluzioni efficienti e di alta qualità e sviluppare prodotti competitivi.

A quanto pare, sia Huawei che Yoozoo lavoreranno congiuntamente per promuovere l'attività nel settore dei giochi. Inoltre, entrambe le aziende stanno pianificando di estendere la loro collaborazione anche per Huawei Cloud, con i media, con l'ecosistema Huawei Mobile Services (HMS) e per migliorare il gameplay.

È prevista un'ampia collaborazione nel cloud gaming, con Huawei che porta sul tavolo l'infrastruttura di cloud gaming e risorse aziendali rilevanti per ottimizzare la tecnologia di gioco e l'attività complessiva di YOOZOO, e offrire anche soluzioni e consigli riguardanti il ​​funzionamento del gioco, AI, cloud computing, 5G, ecc. L'obiettivo è sviluppare sistemi di cloud gaming rivolti al consumatore e offrire servizi come lo sviluppo e l'adattamento lato client, costruendo soluzioni competitive e tecnologiche e integrando le risorse strategiche delle due società. In futuro, le due aziende lavoreranno insieme per far progredire le soluzioni di cloud gaming e lanciare prodotti di cloud gaming, compresi quelli eseguiti su ARM Android e PC.

Le informazioni rivelano anche che entrambe le compagnie stanno cooperando dal 2019 e che solo recentemente stanno espandendo ulteriormente i loro progetti, compreso il settore gaming.

Vale la pena ricordare che Yoozoo ha oltre 10 anni di esperienza nello sviluppo di giochi – tra cui Game of Thrones Winter is Coming – lanciati in oltre 200 paesi e regioni che coprono l'Europa, il Nord America, il Medio Oriente, l'Asia e il Sud America, conquistando quasi 1 miliardo di utenti.

