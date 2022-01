Huawei Watch GT3 si aggiorna con tante feature: ecco le novità

Huawei Watch GT3, uno tra i migliori smartwatch attualmente disponibili sul mercato, è protagonista di un importante aggiornamento software che Huawei sta diramando in queste stesse ore in Europa. Infatti, in base alle informazioni pubblicate in rete, scopriamo che il wearable di Huawei sta ricevendo il firmware 2.1.0.221 in Spagna dal peso di 293 MB: di solito build di questa entità indicano la presenza di un gran numero di feature e correzioni.

Huawei Watch GT3 riceve un interessante aggiornamento software

In base al changelog ufficiale relativo all'update di Huawei Watch GT3, scopriamo che il team di sviluppo del colosso cinese ha integrato le seguenti feature:

Miglioramento dell'esperienza di utilizzo di Huawei Music

Possibilità di rispondere rapidamente ai messaggi in arrivo su WhatsApp, Facebook Messenger e Telegram

La funzionalità più interessante tra quelle menzionate nel changelog è ovviamente quella legata alle risposte rapide disponibili per alcune tra le applicazioni social più popolari del momento tramite la ghiera rotante dello smartwatch, il che fornisce un vantaggio non di poco conto per gli utenti del wearable che possono così rispondere rapidamente a un messaggio senza interrompere il proprio workflow.

L'arrivo in Spagna del nuovo firmware ci rende piuttosto fiduciosi che la build sarà presto disponibile anche per il nostro Paese: per il momento potete controllarne la disponibilità tramite l'apposito pannello degli aggiornamenti con l'applicazione Huawei Health.