Huawei Watch GT 5 in super SCONTO nelle versioni da 41 e 46 mm

Continua la campagna promozionale Huawei sul loro sito ufficiale che vede protagonisti tantissimi dei loro prodotti di punta proposti a prezzi super scontati. Smartphone, tablet, smartwatch, auricolari e tanto altro disponibili in offerta e in bundle con differenti omaggi.

In questo articolo focalizziamo l’attenzione sul Huawei Watch GT 5, nello specifico sulle varianti Watch GT 5 41mm Blu Fluoroelastomero e Watch GT 5 46mm Nero Fluoroelastomero, entrambe acquistabili a soli 211 euro con in omaggio le cuffiette FreeBuds SE2 ed un secondo cinturino. Per ottenere il miglior prezzo cliccate sui banner presenti in questo articolo e utilizzate il codice sconto ABLAZEHW8 durante la fasi d’acquisto.

Watch GT 5, per la prima volta disponibile a questo prezzo, è uno smartwatch che è stato annunciato pochi mesi fa e viene proposto nelle versioni standard e Pro. I modelli citati in questo articolo fanno entrambi capo alla variante base ed integrano il sistema TruSense System, tecnologia per il monitoraggio della salute e dell’attività fisica basata su un sensore aggiornato e algoritmi migliorati che restituiscono risultati più puntuali e rapidi (tra cui frequenza cardiaca, SpO2, respirazione).

Sono compatibili con iOS e Android, sono dotate anche di Sunflower Positioning System, preciso sistema di rilevamento GNSS utile per svolgere lo sport senza portarsi dietro lo smartphone e hanno una cassa di dimensioni rispettivamente pari a 41 e 46 mm. La più piccola ha una forma circolare, mentre quella da 46mm è ottagonale con lunetta.

La serie GT 5 vi permetterà, inoltre, di rispondere ai messaggi ricevuti (SMS, WhatsApp, Instagram, Messenger, Telegram, ecc), sfruttando la tastiera virtuale e la funzione Text-to-Speech.

Abbiamo avuto modo di testare approfonditamente sia la versione Pro, sia quella standard e possiamo confermare che si tratta, in entrambi i casi, di smartwatch appartenenti alla fascia premium, realizzati con materiali pregiati e dalle prestazioni sempre elevate e precise.

La 41 mm ha una cassa argentata con cinturino di una colorazione molto chiara ed elegante, mentre il 46 mm proposto qui ha un design più audace ed è interamente a tema scuro. Cliccate sui banner e links presenti in questi articolo e utilizzare il codice sconto ABLAZEHW8 durante la fasi d’acquisto per approfittare subito dell’offerta che, precisiamo, sarà disponibile per pochissimi giorni.