Huawei Watch D, uno sconto così è tutta salute

Quando al polso non vuoi soltanto un orologio, ma un assistente in grado di monitorare i tuoi parametri con precisione e continuità, quel che cerchi non è uno smartwatch tradizionale. Ecco perché proprio Huawei Watch D può essere la soluzione ideale: per il suo design robusto, per l’efficienza delle sue soluzioni, per la qualità del concept e, solo per pochi giorni, anche per la grande convenienza di questa opzione.

In occasione del quarto anniversario del Huawei Store, infatti, il gruppo ha portato in sconto una serie di device di fascia alta e anche Huawei Watch D è disponibile con un importante taglio sul prezzo finale.

Huawei Watch D

Puoi guardare al suo generoso display per avere informazioni tradizionali, ma puoi anche fare molto di più. Puoi, ad esempio:

misurare la pressione arteriosa

effettuare una analisi ECG

monitorare la saturazione dell’ossigeno nel sangue

misurare la temperatura cutanea

Ma non solo: il dispositivo è in grado di assistere oltre 70 tipologie di allenamento fisico con localizzazione GNSS, nonché di monitorare e analizzare la qualità del sonno (leggero, profondo, fase REM, sveglio) e dei livelli di stress. Al polso, insomma, si viene ad avere un dispositivo incentrato sul benessere ed un pulsante dedicato “Health” mette in evidenza questo suo accento raccogliendo insieme tutte le funzioni correlate.

Huawei Watch D può essere gestito con apposita app Huawei Health ed è pienamente compatibile tanto con il sistema operativo HarmonyOS, quanto con iOS e Android.

Che offerta!

Uno smartwatch sopra le righe, con un focus specifico per dare qualcosa di più a chi qualcosa di più sta cercando. L’obiettivo è infatti quello di mettere al polso un vero e proprio assistente personale in grado di misurare i parametri principali e restituire così un’analisi immediata sul proprio stato di forma, sulla stanchezza, sul recupero, sullo stato di stress o cos’altro.

Fino al termine delle promo Huawei, il gruppo mette il proprio Watch D in offerta a soli 349€ rispetto ai 399,9 Euro di partenza, ma non solo: utilizzando l’apposito coupon AWATCHD è possibile ottenere una decurtazione di ulteriori 50 Euro, arrivando così addirittura a soli 299 Euro. Un prezzo quasi dimezzato, insomma, per un dispositivo di estrema utilità per molti utenti che su prestazioni fisiche, salute e benessere quotidiano intendono tenere sempre e comunque l’asticella alta.

La salute, del resto, non ha prezzo. E non è mai una cosa scontata.

In collaborazione con Huawei