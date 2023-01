Huawei Watch 3: -20% su Amazon per l'OTTIMO smartwatch (anche a rate)

C’è una ghiottissima offerta su Amazon in ambito wearable che ti dà la possibilità di acquistare l’ottimo smartwatch di fascia alta Huawei Watch 3 con cassa da 42 mm al prezzo più conveniente degli ultimi mesi. Con uno sconto del 20%, infatti, quest’oggi ti bastano appena 199€ per mettere le mani su un device molto bello e ricco di funzionalità avanzate.

Realizzato con materiali di alto livello e con un design dal forte sapore premium, lo smartwatch a marchio Huawei saprà stupirti sin dal primo utilizzo con il suo aspetto curato e il bellissimo cinturino in pelle.

Ben il 20% di sconto su Amazon per il bellissimo Huawei Watch 3 da 42 mm

Dotato di una cassa circolare in metallo con un ottimo pannello touch a colori, sul versante opposto è presente un precisissimo sensore HR: tramite esso hai il tracking costante del battito cardiaco 24/7, il monitoraggio della concentrazione di ossigeno nel sangue (SpO2), il controllo della qualità del sonno e molto altro ancora.

Come gli sportwatch di alto livello, Huawei Watch 3 è un device completamente votato anche al tracking dell’attività fisica: lo smartwatch di Huawei, infatti, supporta più di 100 modalità di allenamento e registra costantemente le informazioni più importanti per darti modo di migliorare la tua forma fisica e restare in forma.

Con questa offerta di Amazon hai finalmente l’opportunità di allacciare al polso un wearable di fascia alta, con un design super premium, a un prezzo davvero niente male. Inoltre, il device ti arriva a casa in appena 1 giorno e senza costi di spedizione extra con i servizi Prime.

