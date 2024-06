Huawei Summer Black Friday: sconti fino al 50% su tantissimi prodotti

Nella giornata di oggi lo store ufficiale di Huawei ha lanciato la nuova promozione Summer Black Friday, con sconti fino al 50% su wearable, smartphone, auricolari, PC e tablet. La promo in corso include inoltre un extra sconto del 10% su tutti i prodotti, inserendo nel campo apposito il codice AESTATE10.

Tra le tante offerte disponibili troviamo ad esempio il nuovo Watch Fit 3, così come il top cameraphone Huawei Pura 70 Ultra e l’ambitissimo Watch GT 4. Per una panoramica completa degli sconti, visita la pagina dedicata di Huawei Store.

Le migliori offerte della promozione Huawei Summer Black Friday

Di seguito trovi una selezione delle migliori offerte del Summer Black Friday firmato Huawei:

Tutti i prezzi qui sopra includono già l’extra sconto a carrello del 10%. Un’altra cosa importante da sottolineare è la possibilità di dilazionare la spesa in tre rate a interessi zero, scegliendo in fase di check-out la modalità di pagamento Klarna.

Per tutte le altre offerte, ti invitiamo a consultare la pagina dedicata al Summer Black Friday sullo store Huawei.