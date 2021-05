Finalmente abbiamo nuove informazioni sulla prossima televisione intelligente di casa Huawei; parliamo della Smart Screen SE con una fotocamera pop-up integrata. Adesso, grazie a nuovi rumor trapelati in rete, sappiamo che sarà svelata il prossimo 19 maggio.

Huawei Smart Screen SE: cosa sappiamo?

Il gigante tecnologico cinese Huawei ha rilasciato diversi poster teaser che suggeriscono il lancio di una nuova smart TV facente parte del settore premium. La Smart Screen SE si presenterà come una versione lite dei modelli di fascia alta e avrà un prezzo più conveniente pur mantenendo le caratteristiche da top di gamma per le quali sono note le periferiche del brand.

In primis, sappiamo che la Huawei Smart Screen SE includerà una fotocamera pop-up che funzionerà sicuramente come una webcam per le videochiamate e per altre funzioni correlate.

La smart TV dovrebbe arrivare in due dimensioni: un modello da 55 pollici che avrà un prezzo compreso tra 3.099 yuan – 3999 yuan (circa $ 600) e una versione da 65 pollici che verrà venduta al prezzo di circa 4.099 – 4.999 yuan (circa $ 700). Non di meno, dovrebbe contenere una risoluzione del display 4K e supporterà le funzioni multi-touch.

Il poster mostra anche che la TV adotterà un design a schermo intero con cornici ultrasottili su tutti e quattro i lati. Arriverà anche con la tecnologia di miglioramento della gamma di colori sviluppata da Huawei. Inoltre, lo schermo dovrebbe anche supportare la tecnologia antiriflesso e anti-luce blu con una dominante di colore zero. La smart TV funzionerà su HarmonyOS personalizzato di Huawei che porterà con sé diverse funzionalità intelligenti.

Oltre alla Smart Screen SE, Huawei dovrebbe anche annunciare le cuffie true wireless FreeBuds 4, i monitor di fascia alta Mate View e un router alla conferenza stampa del 19 maggio. L'azienda dovrebbe anche presentare una variante dello smartwatch per bambini Children Watch 4X; restate connessi per rimanere sempre aggiornati in merito.

