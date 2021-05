Huawei sta sviluppando attivamente HarmonyOS per smartphone e una pletora di dispositivi proprietari ha già ricevuto la beta per sviluppatori. Secondo un nuovo rapporto, il colosso cinese ha avviato il secondo ciclo di beta test degli sviluppatori. L’azienda ha anche aggiunto sette nuovi dispositivi per i test del software. Stiamo parlando del: nova 6, nova 6 5G, nova 7 5G, nova 7 Pro 5G, nova 8, nova 8 Pro e del MatePad 10,8″.

HarmonyOS 2.0: in test su molti device

Gli utenti possessori dei modelli sopra indicati possono richiedere la registrazione a partire da oggi. La registrazione per la beta degli sviluppatori terminerà alle 11:59:59 del 17 maggio. La quota è limitata e la società si occuperà degli utenti in base all’ordine di arrivo. Tuttavia, sembra che l’azienda darà la priorità agli sviluppatori le cui app sono sullo store Huawei. Gli sviluppatori che non dispongono di alcuna app nell’AppGalelry possono utilizzare il simulatore remoto DevEco Studio.

La versione Beta per sviluppatori HarmonyOS 2.0 ha portato le seguenti nuove funzionalità:

16000+ API (supportano lo sviluppo di telefoni cellulari / PAD, grandi schermi, indossabili, auto e applicazioni per macchine);

Framework applicativo distribuito;

Controlli dell’interfaccia utente distribuiti;

Carta dei servizi;

DevEco Studio 2.0 Beta4.

Inoltre, a partire dal 9 maggio, Huawei fornirà agli sviluppatori nuove funzionalità della versione Beta per sviluppatori. Da oggi gli sviluppatori possono:

Utilizzare il simulatore cloud in HUAWEI DevEco Studio e scaricare la versione DevEco Studio 2.1 Beta4 dal sito Web ufficiale di HarmonyOS. L’azienda consiglia questo metodo per gli sviluppatori le cui app non si trovano sull’Huawei App Market.

Utilizzare l’OTA esclusiva per aggiornare i propri dispositivi per gli aggiornamenti successivi. Fare clic sul pulsante “Voglio registrarmi” per applicare su questa pagina. Dopo l’approvazione della registrazione, si riceverà un’e-mail di invito (o SMS) dalla beta pubblica ufficiale di Huawei. È possibile ottenere il push OTA successivamente a seconda delle linee guida del contenuto dell’e-mail (o dell’SMS).

La beta per sviluppatori HarmonyOS 2.0 è disponibile da un paio di mesi. L’elenco attuale delle versioni di sistema che supportano gli aggiornamenti OTA è il seguente: Mate X2, Mate40, Mate40E, Mate 40 Pro, Mate 40 Pro +, Mate 40 RS Porsche Design, Huawei Smart Screen S, Huawei Smart Screen S Pro, P40, P40 Pro, P40 Pro + , Mate 30 4G, Mate 30 Pro 4G, Mate 30 5G, Mate 30 Pro 5G, Mate 30 RS Porsche Design, Mate 30E Pro 5G, MatePad Pro e MatePad Pro 5G. Inoltre, ci saranno più modelli nei futuri annunci del marchio.

