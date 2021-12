Huawei si butta sul mondo dei chipset per smart TV

Huawei HiSilicon Hi3731V110 è il nuovo chip per smart TV con pannelli FullHD basato sull'architettura RISC-V. Ecco cosa sappiamo.

Huawei HiSilicon: le caratteristiche del nuovo processore

HiSilicon è una società di semiconduttori di proprietà di Huawei. È un'azienda nota per produrre i SoC mobili a marchio Kirin che un tempo alimentavano una miriade di smartphone del colosso cinese e della sua sussidiaria Honor. Questa divisione ha ora annunciato un nuovo chipset per i televisori FHD.

Hi3731V110 è il nome del nuovo chip ATV (Advanced Television) di HiSilicon. È progettato per TV con display a piena definizione (FHD, 1080p).

L'ultimo SoC dell'azienda è dotato di una CPU autosviluppata a 32 bit basata sull'architettura RISC-V. Il chipset supporta LiteOS interno di Huawei, che offre un avvio rapido in ogni contesto.

Essendo un chip per la televisione, viene fornito con il supporto per demodulazioni audio/video standard. È compatibile anche con i codec video e audio tradizionali. Trattandosi di un SoC (System on Chip), dispone anche di una GPU per i miglioramenti video. Inoltre, ha anche un TCON (Timing Controller) integrato.

Il chipset può fornire contenuti fino a 1080p a 60Hz. Supporta tutte le porte moderne come HDMI con eARC, USB 2.0 e S/PDIF per citarne alcune. Se interessati, potete saperne di più sull'HiSilicon Hi3731V110 dal sito ufficiale della compagnia.

Al momento, non è noto quali OEM opteranno per questo chip per i loro televisori. Molto probabilmente Huawei lavorerà con marchi locali in Cina. Difficilmente arriverà da noi, ma considerando che il mondo delle smart TV si sta orientando verso le soluzioni 4K e 8K, almeno in Europa, dubitiamo che possa trovare posto nel mercato interno europeo.