Huawei: l'ultimo tentativo per non "morire"

Huawei potrebbe lanciare una nuova versione del Mate 40E Pro con a bordo il processore Kirin 990 5G mentre le scorte del Kirin 9000 si stanno lentamente esaurendo.

Huawei: addio alle scorte di Kirin 9000

Apparentemente il colosso cinese di Ren Zhengfei si sta preparando per lanciare un altro nuovo terminale all'interno della sua linea di punta Mate 40 dello scorso anno. Un nuovo rapporto ha suggerito che il nuovo modello presenterà il modem 5G e potrebbe essere il sesto ingresso della famiglia.

Huawei aveva di recente ottenuto una licenza di accesso alla rete dal Ministero dell'Industria e dell'Information Technology cinese. Questa licenza era contestuale ad un nuovo smartphone con un numero di modello “NOH-AN50“, il che suggerisce che potrebbe appartenere alla famiglia di punta Mate 40. Inizialmente si presumeva fosse un nuovo modello Mate 40 Pro che avrebbe potuto essere etichettato come Collector's Edition e dotato del chipset Kirin 9000 5G. Ma ora, il tipster @魔法科技君 crede che il prossimo telefono in questione sia un semplice Mate 40E Pro alimentato da un SoC Kirin 990 5G.

Per chi non lo sapesse, l'azienda aveva già lanciato il Mate 40E in una variante 4G e 5G. Ora, a quanto pare, si sta preparando per lanciare anche una nuova iterazione premium capace di supportare supporti la rete 5G. Dovrebbe sfoggiare il Kirin 990 5G.

Tuttavia, sembra strano che il marchio abbia intenzione di rilasciare un nuovo smartphone dotato di un processore di punta datato che è stato annunciato nel 2019.

In altre parole, Huawei potrebbe avere le riserve della sua serie Kirin 9000 in esaurimento o addirittura potrebbero essere completamente finite. Ciò significa che ci stiamo avviando verso una “fine” per la società; quale sarà la prossima mossa della compagnia asiatica?