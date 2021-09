Secondo quanto si apprende, Huawei sembra che abbia avuto accesso ai chipset Snapdragon 778G e 898 di Qualcomm. A ribadire ciò è un noto tipster online.

Huawei: non solo Kirin nel suo futuro

Alla fine di luglio, Huawei ha annunciato la serie P50. A differenza dei suoi predecessori, la nuova gamma non è solo limitata al 4G, ma include anche un SoC di Qualcomm. Ora, secondo un informatore molto affidabile, sembra che l'azienda utilizzerà più chipset del chipmaker americano in futuro.

Stando a quanto dichiarato da Digital Chat Station, il colosso di Ren Zhengfei pare che abbia avuto accesso ad altri due SoC Qualcomm; stiamo parlando dello Snapdragon 778G e dell'SM8450 (alias Snapdragon 898).

Proprio come i telefoni della serie P50, anche i telefoni che utilizzeranno questi chipset non avranno la connettività 5G. Questo perché l'azienda cinese è stata limitata dalle numerose sanzioni statunitensi. Sfortunatamente, il leaker non menziona quali prodotti del marchio utilizzeranno questi due SoC.

Seguendo il ciclo di rilascio degli smartphone ormai interrotto del gigante tecnologico cinese, la versione LTE dello Snapdragon 778G potrebbe alimentare la presunta serie di midrange prossima al debutto; ci riferiamo alla gamma Nova 9 di cui tanto si vocifera sul web. D'altra parte, la variante 4G dell'inedito SM8450 potrebbe essere presente sotto i futuri Mate 50.

Al momento, non abbiamo alcuna prova solida per queste affermazioni. Tuttavia, poiché la maggior parte delle indiscrezioni condivise da Digital Chat Station è stata finora sempre molto precisa e accurata, anche i nuovi dettagli pubblicati da lui su Weibo potrebbero essere effettivamente veri.

Ultimo ma non meno importante, il leaker afferma anche che Huawei potrebbe utilizzare anche i chipset di MediaTek, anche se al momento l'accordo fra le due realtà deve ancora essere finalizzato.

