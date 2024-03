Huawei P60 Pro: le migliori foto mobile con uno sconto FOLLE

Chi tra gli smartphone cerca solo device di alto profilo, in questo Huawei P60 Pro può trovare tutto quel che serve: resistenza, design, prestazioni ed un comparto fotografico di alta caratura ad impreziosire il concept messo in campo da Huawei per celebrare gli storici successi della serie “P”. La novità di queste ore è però in un qualcosa che tende la mano agli utenti di tutto il mondo in modo sostanziale: grazie agli sconti messi a disposizione, ora è possibile far proprio un P60 Pro ad un prezzo decisamente nuovo e appetibile. Irrinunciabile, forse: a te la scelta.

Huawei P60 Pro, sconto TOP

Partiamo dalla fotocamera, perché si tratta di un corpo macchina di grande qualità:

Fotocamera Ultra Lighting da 48 MP (Apertura regolabile f/1.4-4.0, OIS);

Fotocamera ultragrandangolare da 13 MP (f/2.2);

Teleobiettivo Ultra Lighting da 48 MP (f/2.1, OIS).

Proprio il P60 Pro è probabilmente l’ultimo device fino ad oggi ad aver tanto lavorato sull’ottica per riuscire a ricavarne un risultato di questa caratura. Importante anche il supporto software agli scatti, con l’IA che interviene nel settaggio automatico di colori e contrasti per fare in modo che in specifici scenari sia possibile ottenere facilmente il miglior risultato. Il risultato non è una sensazione soggettiva, ma un risultato oggettivo: il P60 Pro ha ottenuto il punteggio più alto mai registrato nella classifica DXOMARK dedicata alla qualità fotografica dei device di nuova generazione.

Abbiamo provato il device a lungo per valutare la qualità della fotocamera ed un esperimento in particolare ci sembra del tutto calzante per esplicitare la qualità dell’ottica:

200 grammi di peso, sensazione di grande robustezza in mano e grande impatto visivo grazie alla livrea “Rococo Pearl” a circondare un display da 6,67 pollici OLED con risoluzione FHD+ (2700×1220). La potenza del chip octa-core Snapdragon 8+ è alimentata da una batteria da 4815 mAh con carica ultrarapida.

Stiamo parlando, insomma, di un top di gamma a tutti gli effetti, in grado di svelarsi senza rivali soprattutto sul fronte del comparto fotografico.

Afferra il tuo Huawei P60 Pro oggi stesso e scopri un nuovo livello di tecnologia mobile. Con un dispositivo così potente e innovativo, non potrai fare a meno di innamorartene e con uno sconto come quello disponibile in queste ore non potrai fare a meno di cedere alla tentazione. Il prezzo di 1199,9 Euro, infatti, piomba ad appena 799 Euro. Ma non solo: utilizzando il codice sconto A4YEAR dedicato all’anniversario del Huawei Store, il prezzo cade di un ulteriore 10% per arrivare a soli 719,1€, mettendo insieme uno sconto complessivo che è quindi pari addirittura al 40%! Non ti basta? C’è anche la cover in regalo, per proteggere subito il tuo nuovo gioiellino e metterlo subito alla prova per fotografare la primavera in arrivo.

In collaborazione con Huawei