Dopo mesi di indiscrezioni ecco la prima immagine dal vivo del prossimo top di gamma cinese, potrebbe trattarsi di Huawei P50 o di P50 Pro/Pro+.

La foto in questione raffigura soltanto la parte frontale dello smartphone, mostrando un ampio display con bordi curvi e un foro ovale utile ad ospitare una doppia fotocamera selfie. A mostrarci lo scatto è il celebre leaker /Leaks (SlashLeaks).

Per quanto riguarda il design posteriore, circolano già da diverso tempo dei render piuttosto credibili, che mostrano una parco ottiche formato da due moduli circolari uniti in un unico frame ovale, inoltre dovrebbe essere confermata la collaborazione con Leica per la realizzazione delle lenti. Di seguito il primo trailer realistico raffigurante il nuovo Huawei P50:

I dubbi sulla veridicità dei render è legittimo, nel video il pannello frontale appare diverso da quanto visto nella foto trapelata oggi. Potrebbe quindi trattarsi di due modelli differenti o di versioni diverse dello stesso smartphone, ad esempio P50 Pro e P50 Pro+.

La nuova serie di smartphone top di gamma è attesa nel prossimi mesi, il produttore cinese ha dichiarato che a partire da giugno sarà disponibile la prima versione di Harmony OS, il sistema operativo proprietario. È lecito ipotizzare che Huawei intenda far coincidere la presentazione dei nuovi flagship con il debutto del proprio OS, ci sembra poco probabile che la serie P50 possa arrivare sul mercato con a bordo Android, a poche settimane di distanza dall’arrivo di Harmony.

