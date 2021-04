Il lancio del nuovo Samsung Galaxy A82 è atteso entro poche settimane, intanto dalla Corea arrivano una serie di foto che ritraggono un device chiamato Quantum 2. Pare che questa nomenclatura sia destinata soltanto ad alcuni mercati asiatici, da noi il nuovo top della serie A di Samsung dovrebbe arrivare come Galaxy A82 5G, lo scorso anno A71 venne commercializzato in Corea come Galaxy Quantum.

Il leaker FrontTron ha condiviso le immagini via Twitter, mostrando lo smartphone sia davanti che dietro e affiancandogli un Galaxy S21+. La somiglianza con quest’ultimo è lampante, le dimensioni risultano identiche così come la posizione verticare delle 3 fotocamere posteriori, è diversa soltanto la posizione del flash LED, più in basso su A82.

Anche il pannello frontale ripropone il medesimo design, se non fosse per la curvatura ai bordi del display che non è presente su S21+. All’interno della confezione di vendita notiamo la presenza del caricabatterie, non sappiamo se la dotazione resterà la stessa anche in Europa.

Rispetto al precedente modello, il nuovo Galaxy A82 rinuncia al meccanismo motorizzato visto su A80, un vero peccato che toglie carattere allo smartphone. Con ogni probabilità questa decisione è scaturita dalla volontà di samsung di garantire l’impermeabilità anche ai dispositivi di fascia media, come già dimostrato con A52 e A72.

Stando ai recenti rumors il Samsung Galaxy A82 vanta una scheda tecnica da top di gamma, al potente SoC Qualcomm Snapdragon 855+ si affiancano 6GB di RAM e 128GB di storage interno, con una batteria da 4.500mAh. Secondo quanto riportato da alcuni blog coreani, il Galaxy Quantum 2 (versione coreana di A82) raffigurato in foto verrà presentato in Asia il prossimo 23 aprile, attendiamo eventuali comunicazioni da parte di Samsung Italia.

