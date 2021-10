Huawei presenta Nova 9, pensato per le nuove generazioni

Huawei ha appena presentato il Nova 9, uno smartphone all'avanguardia, pensato per le nuove generazioni e dotato di un sistema di imaging di ultima generazione.

Huawei Nova 9: le caratteristiche

Troviamo chicche tecniche come l'RYYB colour filter array (CFA) e l'XD Fusion Engine. Adesso, hardware e software comunicano in un modo eccelso e ciò permette agli utenti di realizzare scatti mozzafiato. Il pannello presenta il refresh rate da 120 hz e il telefono si ricarica in pochissimo grazie alla fast charge cablata da 66W.

Stephen Duan, General Manager Huawei Consumer Business Group Italia, ha dichiarato:

Huawei Nova 9, il cui stesso nome di origine latina significa “la stella nuova”, getta una nuova luce, più brillante che mai, sulla storia di Huawei nel mondo degli smartphone. Con lo stile e il design di nova 9, desideriamo avvicinarci al mondo dei giovani a cui stiamo guardando dal 2016, anno in cui la serie nova ha visto il suo debutto. Da allora, il nostro impegno non si è mai fermato con l’obiettivo di creare uno smartphone che offrisse un'eccellente esperienza fotografica. Entro settembre 2021 il numero di persone che hanno scelto la serie nova di Huawei ha raggiunto 190 milioni. Questo dato non rappresenta solo un numero, ma racconta la storia di una generazione che ama la tecnologia e che da essa pretende sempre di più. Per quasi un decennio Huawei ha creato alcuni dei migliori smartphone al mondo. Continueremo a innovare con l’obiettivo di soddisfare le aspettative dei giovani e i loro sogni.

Il midrange presenta una camera Ultra Vision da 50 Megapixel, una ultra wide da 8 Mega, una macro e una per gli scatti con bokeh attivo. Il sensore è da 1/1,56 pollici ed è in grado di raccogliere il 40% di luce in più rispetto ad un RGGB classico. Il motore XD riconosce volti, migliora i dettagli e la qualità della foto.

Il device è perfetto anche per i vlog; ha una selfiecam da 32 Mega ad alta risoluzione dotata di stabilizzazione AIS e possibilità di riprendere in 4K.

Si può registrare con entrambi i sistemi in contemporanea; la Dual View Mode mostra le reazioni in diretta degli utenti, il tutto senza editing. Abbiamo poi Petal Clip, un potente software che serve per l'editing rapido dei video. Anche Video Search e One Click saranno apprezzatissime dai creators. Una chicca non da poco è il Remote Shutter.

Esteticamente troviamo un pannello curvo da 6,57 pollici con 1,07 miliardi di colori, refresh rate da 120 Hz e campionamento al tocco di 300 Hz. È spesso solo 7,77 mm e pesa 175 grammi.

Sotto la scocca troviamo un potente processore Snapdragon 778G di Qualcomm che utilizza la tecnologia AI per il gaming e l'utilizzo quotidiano. La batteria invece, dura per ore ed ore grazie alla cella da 4300 mAh e alla ricarica rapida da 66W. A raffreddare il gadget troviamo il VC Liquid Cooling.

Pier Giorgio Furcas, Deputy General Manager Huawei Consumer Business Group Italia, ha dichiarato:

Il lancio di HUAWEI nova 9 dimostra che siamo tornati nel mercato mobile. Lo smartphone è al centro del nostro ecosistema di prodotti e servizi che intende oltrepassare il confine tra i dispositivi per offrire esperienze connesse a milioni di utenti. Solo in Italia contiamo 10 milioni di persone che utilizzano i nostri smartphone. Con nova 9, stella nascente della serie nova, miriamo a mantenere costante questo percorso che dimostra come la nostra innovazione risponda ai desideri e alle esigenze delle persone. Attraverso potenti aggiornamenti hardware e l'integrazione del sistema operativo, nova 9 introduce una serie di funzionalità interessanti tra cui la registrazione video 4K, la registrazione continua fronte e retro e l'otturatore remoto, offrendo agli utenti, le nuove generazioni in particolar modo, diverse modalità per creare video coinvolgenti.

Il Nova 9 include anche una serie di aggiornamenti per quanto riguarda i Huawei Mobile Services preinstallati, in particolare AppGallery che ora gode di ben 560 milioni di utenti. Ci son tantissime app sullo store: da Intesa Sanpaolo a M20, Helbiz, Immuni, Buddyfit e altro.

Il telefono sarà disponibile nelle colorazioni Starry Blue e Black al prezzo consigliato di 499,90€: fino all'8 novembre si avranno in omaggio le Freebuds Pro. Invece, per chi anticiperà 10€, si avrà uno sconto di altri 40€. Questo solo presso i negozi Huawei.

Dal 9 al 23 novembre il mediogamma sarà disponibile su tutte le piattaforme con in omaggiuo le FreeBuds Pro.