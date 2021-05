Secondo quanto si apprende, sembra che Huawei annuncerà nuovi prodotti alla prossima conferenza di lancio del 19 maggio.

Huawei: cosa aspettarci dal nuovo evento?

All’inizio di oggi (13 maggio 2021), Huawei ha annunciato ufficialmente che terrà una conferenza per il lancio dei nuovi gadget alla fine di questo mese. In questo evento, l’azienda presenterà i nuovi terminali facenti parte del banner “All Scenario Smart Life” che si terrà il 19 maggio 2021 in Cina.

La prossima conferenza di lancio vedrà il gigante tecnologico cinese svelare nuovi gadget elettronici: TV, auricolari e orologi intelligenti. Mentre la società deve ancora annunciare ufficialmente i prodotti che verranno rilasciati durante l’evento, abbiamo recentemente scoperto alcuni dispositivi che ipotizziamo che vedranno la luce in questa data. Fra questi troviamo la nuova variante del Huawei Children’s Watch 4X, trapelata di recente, insieme alla bilancia Body Fat Scale 3 Pro.

Inoltre, il marchio lancerà anche nuovi televisori, che faranno parte della serie SE di smart TV dell’azienda. Altri prodotti attesi che potrebbero essere lanciati alla fine di questo mese includono cuffie semi-in-ear, soprannominate FreeBuds 4, insieme alla serie di smartwatch Watch3. In precedenza avevamo segnalato che la società si stesse preparando a lanciare un nuovo notebook facente parte della linea MateBook da 16 pollici, ma adesso l’azienda ha appena condiviso un poster teaser sul suo account Weibo ufficiale affermando che arriverà un prodotto Mate a breve. Potrebbe anche trattarsi di un tablet.

Purtroppo al momento non ci sono molte informazioni a riguardo e dovremo attendere qualche nuovo leaks di Huawei che potrebbe arrivare nei prossimi giorni. Quindi restate connessi per ulteriori informazioni, poiché copriremo l’evento e forniremo eventuali aggiornamenti una volta che saranno disponibili ulteriori.

