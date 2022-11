Huawei MediaPad T5, il tablet ECONOMICO costa POCHISSIMO (-35%)

Sai che ti bastano appena 149€ su Amazon per acquistare l’ottimo tablet Android economico Huawei MediaPad T5? Infatti, merito anche dello sconto del 35%, il device super economico crolla ulteriormente di prezzo dandoci la possibilità di risparmiare ben 80€ se lo acquisti adesso.

Realizzato con materiali di buona qualità e con un design piacevole e giovanile, il device del colosso cinese è perfetto per un utilizzo standard quotidiano. Ad esempio, è ideale per navigare in rete, chattare con gli amici, ascoltare la musica, guardare video e molto altro ancora.

Il tablet Android economico Huawei MediaPad T5 costa pochissimo su Amazon

Frontalmente trova posto un bel pannello da 10 pollici, mentre sotto il cofano un processore octa core avvia in un istante tutte le app di cui hai bisogno durante il giorno. Sottile, leggero e compatto, il tablet di Huawei è apprezzato da tantissimi utenti per via del suo ottimo rapporto qualità/prezzo.

Nonostante costi molto poco, Huawei MediaPad T5 è anche adatto per ascoltare musica a tutto volume grazie agli altoparlanti stereo potenziati con la tecnologia Huawei Histen per un sound profondo, avvolgente e perfettamente equalizzato.

Quella di Amazon è un’offerta che non puoi assolutamente farti scappare, a maggior ragione quando ti arriva a casa in appena 1 giorno e con le consegne rapide gratuita. Mettilo subito nel carrello fintanto che puoi sfruttare lo sconto del 35% per pagarlo appena 149€.

