Huawei MatePad Paper disponibile da oggi sullo store ufficiale

Huawei annuncia oggi l’arrivo sul mercato italiano del nuovo MatePad Paper, il tablet E-Ink che entra di diritto nella famiglia MatePad. Il dispositivo promette un’esperienza di utilizzo che richiama quella percepita su carta.

Huawei MatePad Paper non solo supporta la M-Pencil di seconda generazione ma dispone anche di Harmony OS 2, che permette la collaborazione cross-device per un uso più produttivo del tablet.

Huawei MatePad Paper: caratteristiche e prezzo

L’innovativo design del dorso conferisce un aspetto ed una tenuta simili a quelli di un libro. Ereditando l’iconica estetica minimalista della serie MatePad, il tablet presenta un design unibody integrato con una cover in pelle vegana. La sua delicata texture aggiunge un tocco sofisticato, garantendo al contempo una presa morbida e setosa. Progettato per essere portato ovunque, Huawei MatePad Paper si distingue per il suo form-factor sottile ed il peso ridotto di circa 360 g, portando la lettura di qualità direttamente tra le mani.

L’apparecchio è dotato di un display FullView da 10,3 pollici, per offrire agli utenti un’esperienza di lettura approfondita e di facile utilizzo. Ha superato dieci test professionali del TÜV Rheinland, diventando il primo modulo display E-Ink al mondo a ricevere la certificazione TÜV Rheinland Paper Like Display. Inoltre, il tablet adotta una modalità Smart Refresh che autoregola la frequenza di aggiornamento dello schermo in base ai contenuti che gli utenti stanno visualizzando, offrendo loro un’esperienza visiva ottimizzata.

Il chip a bordo di Huawei MatePad Paper offre prestazioni di alto livello e la capacità della batteria garantisce una lunga durata della ricarica con un’autonomia in standby fino a 4 settimane e un’esperienza di navigazione completa di circa 6 giorni. Il dispositivo supporta anche lo sblocco rapido tramite impronta digitale, proteggendo la sicurezza dei dati e la privacy degli utenti. Non solo, il tablet garantisce agli utenti segnali stabili e basse interferenze, per una comunicazione fluida ideale per il lavoro da remoto.

Huawei Matepad Paper è disponibile da oggi sullo store ufficiale al prezzo di 499,90 euro e fino al 29 giugno è possibile usufruire di un coupon con sconto del 10%: fino al 15 luglio si otterranno in omaggio gli auricolari FreeBuds 4i.

