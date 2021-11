Huawei MateBook E: UFFICIALE e sfida il Surface di Microsoft

Huawei MateBook E 2-in-1 affronta Microsoft Surface con display OLED da 12,6 pollici e Core i7. Sin dal divieto degli Stati Uniti, il colosso cinese ha spostato la sua attenzione verso altri segmenti dell'elettronica di consumo come dispositivi indossabili e laptop. Il grande evento dell'azienda in Cina tenutosi ieri (17 novembre) ha visto il debutto di nuovi orologi e di un nuovissimo laptop convertibile, chiamato MateBook E.

Huawei MateBook E: le caratteristiche

Se ricordate, questo non è il primo laptop ibrido del marchio. Uno dei primi PC 2-in-1 del marchio risale al 2016, e si chiamava semplicemente MateBook. La portabilità rimane uno dei maggiori punti di forza del nuovo prodotto. Chiaramente, Huawei sta cercando di conquistare il mercato dominato da iPad Pro di Apple e Surface Pro di Microsoft.

Il laptop ha uno spessore di 7,9 mm e pesa solo 709 grammi, il che lo rende molto più leggero e portatile rispetto ai laptop tradizionali. È dotato di un display OLED da 2560 × 1600 da 12,6 pollici con gamma di colori DCI-P3 al 100%, proporzioni 16:10 e luminosità di 600 nit. Proprio come il MatePad Pro 12.6, il notebook convertibile presenta un rapporto schermo-corpo del 90%, garantendo cornici molto sottili su tutti e quattro i lati.

Huawei MateBook E è dotato di una finitura soft-touch sul retro con due scelte di colore: Starry Blue e Nebula Grey. Sono disponibili due diverse tastiere, una con un semplice design a cavalletto e un'altra tastiera di dimensioni standard con un un design a scorrimento. Il secondo accessorio per tastiera viene fornito solo con le varianti i7 e presenta una porta USB-C insieme a una retroilluminazione regolabile. Questa supporta anche la funzione di condivisione di Huawei tramite NFC (l'area è intorno al touchpad). Potete semplicemente toccare il vostro smartphone o tablet Huawei per connettervi con il laptop per la collaborazione multischermo.

Il MateBook E viene fornito anche con il supporto alla M-Pencil di seconda generazione di Huawei. Come con i suoi MatePad, il laptop supporta l'associazione magnetica con lo stilo e può anche caricarlo in modalità wireless!

Infine, il laptop convertibile è dotato di un pulsante di accensione abilitato per le impronte digitali sul lato per una maggiore sicurezza.

Nonostante il suo fattore di forma sottile e portatile, sotto la scocca troviamo Core i7 di 11a generazione di Intel con grafica Intel Iris X sul modello di fascia alta. Questo è supportato da 16 GB di RAM e SSD PCIe da 512 GB. Naturalmente, il convertibile è disponibile anche in varianti più economiche e meno potenti, come il modello base che presenta il Core i5 di 11a generazione con 8 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione. Il nuovo laptop 2-in-1 è dotato di un'interfaccia Thunderbolt 4 che può essere collegata a un display 8K e supporta Wi-Fi 6.

La compagnia aggiunge anche che il Matebook E è dotato di 8 strati di design di dissipazione del calore con una ventola a pinna di squalo e più prese d'aria sui lati per garantire prestazioni top anche durante un carico pesante.