Huawei MateBook D15: in offerta a meno di 400€ è IMPERDIBILE

Le offerte Amazon del weekend mettono a disposizione l’opzione giusta per acquistare il notebook perfetto per lo studio ed il lavoro: in sconto c’è, infatti, l’ottimo Huawei MateBook D15. Si tratta del modello giusto per tutti gli utenti alla ricerca di un PC portatile economico e completo, adatto ad un utilizzo a 360 gradi.

L’offerta del weekend consente di acquistare il Huawei MateBook D15 al prezzo scontato di 399,99 euro invece che a 699,99 euro. Si tratta di un maxi sconto del 43% che consente di acquistare a prezzo ridottissimo un laptop completo che diventa, senza dubbio, la scelta giusta in questa fascia.

Il modello in offerta è dotato di processore Intel Core i3-1115G7, 8 GB di memoria RAM e 256 GB di SSD oltre che di un ampio display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD. La scocca ha colorazione Mystic Silver e il laptop è venduto direttamente da Amazon con 6 mesi extra di garanzia (30 mesi invece che 24 mesi). Il notebook di Huawei è acquistabile anche con la Carta del docente.

Huawei MateBook D15: il notebook completo ed economico ideale per studio e lavoro

Il Huawei MateBook D15 ha tutte le carte in regola per essere considerato come il notebook ideale per studio e lavoro, grazie ad una scheda tecnica completa e priva di reali carenze. Per la fascia di prezzo, si tratta di un vero e proprio best buy. Tra le specifiche troviamo l’ottimo processore Intel Core i3-1115G7 supportato da 8 GB di memoria RAM e 256 GB di SSD. Il display è da 15,6 pollici con risoluzione Full HD e non manca il supporto al Wi-Fi 6, per una connettività al top.

Da segnalare la presenza di un caricabatterie USB-C da 65 W che garantire una ricarica rapidissima (per 2 ore di autonomia bastano 15 minuti di carica). La dotazione del notebook di Huawei include una porta HDMI, tre porte USB in formato standard (due USB 2.0 e una USB 3.2 Gen1), una USB-C e un jack da 3.5 mm. Il sistema operativo è, naturalmente, Windows 11.

Il Huawei MateBook D15 è in sconto a 399,99 euro invece che 699,99 euro ed è venduto direttamente da Amazon. Da notare, inoltre, che se cercate una marcia in più in termini di potenza c’è anche la versione con Ryzen 5550u in sconto a 529 euro, acquistabile sempre dal link di seguito.

