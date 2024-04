Huawei MateBook D 16, offerta bomba: su Amazon risparmi 250€

Il Huawei MateBook D 16 offre un equilibrio impeccabile tra portabilità e potenza a un prezzo scontato di 649,00€, con uno sconto notevole rispetto al prezzo originale di 899€. Ideale per professionisti e studenti, questo laptop combina design leggero con prestazioni elevate.

Nonostante il suo ampio display FullView da 16 pollici, il Huawei MateBook D 16 pesa solamente 1,68 kg, rendendolo leggero quanto un modello standard da 15 pollici.

Equipaggiato con un processore Intel Core i5 della serie H, il MateBook D 16 è un campione del multitasking, offrendo una capacità di calcolo potente e stabile. Questo lo rende adatto per una varietà di applicazioni, dall’elaborazione dati alla grafica, garantendo efficienza senza compromessi.

Grazie alla tecnologia Huawei Metaline, il dispositivo mantiene una connessione stabile anche a distanze fino a 270 metri, ideale per chi lavora in grandi spazi o in movimento. Inoltre, è equipaggiato con la tecnologia SuperCharge da 65W e una batteria ad alta capacità, che insieme forniscono una gestione dell’energia ottimale e lunghe ore di lavoro senza ricariche frequenti.

La tastiera del MateBook D 16 include un tastierino numerico che facilita l’inserimento di dati e la redazione di documenti, raddoppiando l’efficienza del lavoro. Il dispositivo offre anche tasti intelligenti che agiscono come assistenti digitali, migliorando l’efficienza e l’interattività dell’utente con il laptop.

Il Huawei MateBook D 16 supporta la funzione Super Device, che consente di collegare facilmente il laptop a una vasta gamma di altri dispositivi Huawei, massimizzando la produttività e riducendo lo sforzo nel configurare e gestire più dispositivi.

Il Huawei MateBook D 16 è un’opzione eccellente per chi cerca un laptop che combina un design leggero e portatile con prestazioni robuste e funzionalità avanzate. Non farti scappare questa offerta e acquistalo subito al prezzo scontato di 649,00€!