Huawei Matebook D 16 in offerta: laptop leggero, potente ed elegante

L’Huawei MateBook D 16 offre una straordinaria combinazione di portabilità, potenza e funzionalità innovative. Ora è disponibile su Amazon a un prezzo speciale di 699,00€, grazie ad un generoso sconto sul suo normale prezzo di listino.

Questo laptop riesce a coniugare la dimensione generosa di uno schermo FullView da 16 pollici con un design sorprendentemente leggero di soli 1,68 kg, rendendolo perfetto per chiunque abbia necessità di un dispositivo potente e portatile per lavoro, studio o svago.

Dotato di un processore Intel Core serie H, il MateBook D 16 garantisce prestazioni di alto livello, supportando multitasking fluido e operazioni intensive senza compromessi. Questo laptop si distingue non solo per la sua capacità di elaborazione, ma anche per la sua tastiera progettata con intelligenza, inclusa una tastiera numerica che migliora significativamente l’efficienza nel lavoro di ufficio, permettendo anche l’inserimento dei caratteri speciali con grande facilità.

La connettività è un altro punto di forza del MateBook D 16. Grazie alla sua innovativa antenna HUAWEI Metaline, questo laptop offre una connessione Wi-Fi di lungo raggio, con prestazioni certificate SGS che garantiscono un aumento del 51% nella velocità di download rispetto a dispositivi standard, mantenendo una connessione stabile fino a 270 metri di distanza. Q

L’autonomia del dispositivo è garantita dalla tecnologia SuperCharge da 65W e da una batteria ad alta capacità, che assicurano lunghe ore di utilizzo senza la necessità di ricariche frequenti, rendendo il MateBook D 16 un fedele compagno di lavoro e di intrattenimento. Inoltre, la funzionalità Super Device consente di collegare il laptop a una vasta gamma di dispositivi in modo semplice e veloce, massimizzando la produttività con il minimo sforzo.

Il HUAWEI MateBook D 16 si propone come un dispositivo eccezionalmente versatile e potente, ideale per chi cerca un laptop che non comprometta né in termini di prestazioni né di portabilità. Con il suo prezzo attualmente scontato a 699,00€, è assolutamente da comprare subito: non fartelo scappare!