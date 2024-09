Huawei Mate XT: spunta una foto dal vivo del nuovo trifold

Nel nostro articolo pubblicato ieri vi abbiamo comunicato che l’atteso smartphone trifold di Huawei sarà presentato ufficialmente in Cina il 10 settembre con il nome di Mate XT.

Una nuova immagine ha cominciato a circolare online nelle ultime ore, mostrando il profilo laterale del dispositivo, ma la sua autenticità resta incerta poiché nemmeno la fonte originale cinese sembra offrire alcun tipo di conferma.

Cresce l’attesa per Huawei Mate XT

Considerando le informazioni ancora limitate, è difficile stabilire se l’immagine rappresenti effettivamente il design reale, soprattutto perché Huawei Mate XT sarà il primo smartphone trifold sul mercato. Potrebbe sì somigliare a quanto vediamo nella foto, ma la conferma definitiva arriverà con la presentazione ufficiale, per la quale sarà necessario attendere solo pochi giorni.

Dando per buono quanto stiamo osservando, Huawei Mate XT sembrerebbe essere un capolavoro ingegneristico con specifiche tecniche di alto livello, fra cui 16 GB di RAM e 512 GB di spazio di archiviazione. Tuttavia, Huawei potrebbe offrire diverse configurazioni di memoria al momento del lancio. Si vocifera inoltre che il dispositivo sia già stato messo in vendita su una piattaforma “non ufficiale” in Cina al prezzo di 16.888 CNY, equivalenti a circa 2.371 dollari o 2.147 euro.

La cifra è senza dubbio elevata, ma ricordiamo che Huawei Mate XT sarà un device unico nel suo genere e, come ben sappiamo, “l’esclusività si paga”.