Huawei Mate 60 supporterà le chiamate vocali via satellite (RUMOR)

Stando a quanto si apprende, sembra che la serie Huawei Mate 60 disporrà di una innovativa funzione che finora abbiamo visto in pochissimi device di punta. Di fatto, leggiamo che gli smartphone della line-up supporteranno le chiamate vocali mediante satellite.

Torniamo indietro nel tempo: la gamma Mate 50 è stata rilasciata lo scorso anno e disponeva della comunicazione satellitare. Tuttavia, i device potevano solo inviare messaggi sfruttando i satelliti e non potevano fare chiamate. Con la nuova line-up premium invece, questa feature potrebbe espandersi ulteriormente andando a coprire anche le chiamate vocali con nuovi chip amplificatori di potenza.

Huawei Mate 60: cosa ci aspettiamo?

Nello specifico, ci si aspetta che la line-up Mate 60 disponga di nuovi chip amplificatori di potenza PA costruiti da aziende terze; saranno soluzioni pensate per il sistema di comunicazione satellitare Tiantong-1. Servirà per la trasmissione di immagini, il posizionamento e la localizzazione precisa e il reporting dei dati.

In questo settore, i chipset PA sono essenziali per i device come questi di Huawei; al momento li troviamo solo sulla gamma P60 e sul Mate X3 e permettono la comunicazione satellitare su due direzioni sfruttando gli SMS. Senza andare troppo nei tecnicismi, è importante sapere che sono costruiti da produttori cinesi al momento non conosciuti. Con le soluzioni next-gen però, le ammiraglie del colosso cinese diverranno delle proposte salvavita utili se si è soliti fare escursioni nella natura, e non solo. Questo quindi potrebbe segnare poi, il primo caso di chiamate vocali mediante satellite su uno smartphone. E Apple? Bene, iPhone 14 Pro supporta le chiamate SOS di emergenza e non quelle canoniche. Voi cosa ne pensate?

