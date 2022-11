Huawei Mate 50 Pro è il miglior cameraphone del mercato

Huawei è tornata, come si suol dire. Il suo nuovo flagship, il Mate 50 Pro è appena diventato il cameraphone numero uno al mondo all’interno della classifica del portale francese DxOMark, superando tutte le altre ammiraglie presenti in circolazione. Sì, è riuscito a battere Pixel 7 Pro, Honor Magic 4 Ultimate, iPhone 14 Pro e non solo. Le sue performance hanno lasciato tutti a bocca aperta, ma andiamo con ordine.

Huawei Mate 50 Pro: il re di DxOMark

Pochi mesi fa, Honor Magic 4 Ultimate era stato decretato come il vincitore della classifica con 147 punti all’interno del portale francese, prendendo il posto del P50 Pro della ex casa madre Huawei. Poi è arrivato l’ottimo Pixel 7 Pro di Google che ha sconvolto il mercato grazie alle sue features di punta e al suo prezzo low-cost. Non manca Apple con i suoi nuovi iPhone 14 Pro e 14 Pro Max a dettar legge, ma c’è da fare un appunto.

I device di Huawei hanno sempre portato con sé innumerevoli ottimizzazioni e prestazioni di alto profilo, nonché novità assolute rispetto ai comptetitor. Nonostante l’assenza di ottiche cosviluppate da Leica, i cinesi del brand di Ren Zhengfei continuano a dettar legge.

I punti di forza

Immagini perfette in qualsiasi condizione di luce, anche al buio;

Apertura variabile;

Ottica ultrawide di alto profilo;

Zoom eccellente;

Riprese video in esterna e in interna fantastiche.

I contro

Lo shutter non è velocissimo quando le condizioni sono avverse;

L’immagine di anteprima a volte ha un look leggermente diverso da quello della foto finale;

Non c’è il 5G.

Come vedete, i contro sono davvero pochi. Non vediamo l’ora di metterci su le mani e provarlo a dovere.

