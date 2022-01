I chip HiSilicon di Huawei stanno per tornare sul mercato

I chip HiSilicon di Huawei torneranno nel corso dell'anno corrente; le indiscrezioni aumentano sempre di più. L'azienda sarebbe pronta ad annunciare il ritorno in grande stile.

HiSilicon: forse ci siamo, sta tornando sul mercato

Prima del 2019, c'erano 4 grandi brand di processori all'interno di uno smartphone Android. Parliamo dei chipset Snapdragon di Qualcomm, gli Helio e Dimensity di MediaTek, la serie Exynos di Samsung e la serie HiSilicon Kirin di Huawei.

I chip HiSilicon erano ai vertici della categoria all'epoca, in particolare il Kirin 980 visto nel Huawei Mate 20 Pro del 2018, che all'epoca superava ogni top di gamma presente in commercio. Consentiva anche ricarica rapida cablata da 40 W del telefono, un Must per il periodo.

Tuttavia, dopo le sanzioni statunitensi imposte negli ultimi anni, a Huawei è stato bloccato l'accesso al suo partner di produzione di chip TSMC e ha potuto utilizzare solo lo stock rimanente di chip Kirin e ha dovuto optare per chip Snapdragon di punta ma privi del modulo 5G per i suoi smartphone. Il ban ha colpito la compagnia anche per l'acquisto di chip Snapdragon 5G.

Ebbene, nel 2022, dopo 2 anni, Huawei ha affermato che intende riportare i suoi chip HiSilicon sul mercato dopo una pausa di 2 anni. Nel suo poster ufficiale, afferma che farà nuovamente progressi nel mercato dei SoC nel 2022 e che i fan ne sapranno di più a breve.

Non molto tempo dopo l'annuncio, già circolavano voci, in particolare nel forum Bilibili, che il prossimo chip HiSilicon di Huawei si sarebbe chiamato Skylight 800. Tuttavia, Huawei si è affrettata a rispondere e, sotto il post del forum, ha commentato che la voce era una notizia falsa.

Il colosso di Ren Zhengfei lancerà di nuovo un nuovo chip di punta HiSilicon nel corso dell'anno e resta ancora da vedere se porterà ancora il nome Kirin o un altro nuovo fantasioso come “Skylight”.