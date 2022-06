Huawei Mate 50 arriverà a fine estate, pare

Secondo quanto apprendiamo in rete, sappiamo che agosto sarà un mese molto caldo dal punto di vista tecnologico (e non solo, of course). Honor svelerà una nuova ammiraglia, Samsung lancerà i foldable per il 2022-2023 e Apple sarà prossima al lancio degli iPhone 14. Non di meno, tanti altri OEM sveleranno soluzioni premium in quel periodo: Motorola, Xiaomi, Redmi. Fra tutti però, leggiamo una notizia che farà felicissimi i fan di Huawei: anche il Mate 50 sarà presentato in quelle settimane di fine estate.

Huawei Mate 50: cosa sappiamo?

A tenere accesi gli animi ci ha pensato l’utente su Weibo Shiguan che ha comunicato che il top di gamma per la seconda metà dell’anno presenterà un hardware semplicemente unico. Huawei Mate 50 scopriamo che è stato posticipato ad agosto (in origine, il lancio era previsto per luglio) e Hongmeng 3.0 (alias HarmonyOS) debutterà nello stesso periodo.

Il Mate 50 vedrà la presenza del processore Snapdragon 8 Gen 1 in versione 4G sotto la scocca; ci sarà una cover speciale con modem 5G integrato e una fotocamera di punta migliorata rispetto al passato. Hongmeng 3.0 invece, riceverà funzionalità mai viste prima. Tornando alla custodia, poche settimane fa ne abbiamo vista una per il P50 Pro che è disponibile solo in Cina a 118 dollari e sarà commercializzata a partire dal prossimo 17 giugno.

Ne vedremo quindi una anche per il nuovo top di gamma. Si tratta di accessori sviluppati in cooperazione con Unicom e la sua rete gigabit 5G,

Nelle notizie correlate, ricordiamo che Huawei è una delle aziende più prolifiche dal punto di vista dei brevetti; solo nel 2021, ne ha accumulati più di 200.000 in tutto il mondo. A ribadirlo ci ha pensato uno dei dirigenti del marchio durante una cerimonia speciale tenutasi a Shenzen.

Infine, se state cercando un computer Huawei con Windows 11 al seguito, vi suggeriamo il MateBook D 14, uno dei più venduti e dei più apprezzati laptop consumer che ci siano in commercio. Può essere vostro con soli 799,00€. Rispetto al costo originale risparmieret 300,00€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.