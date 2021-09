Huawei MateBook 13s e MateBook 14s sono ufficiali: dispongono di processori Intel di 11a generazione, display 2.5K 90 Hz e prezzi che partono dai 1000 dollari.

Huawei MateBook 13s e 14s: le caratteristiche

Il colosso cinese ha aggiunto altri due dispositivi al suo portafoglio con il lancio dei MateBook 13s e 14s. I notebook introducono una miriade di nuove aggiunte tra cui scocche in metallo che pesano solo 1,32 kg e 1,43 kg. Sono disponibli in tre tonalità e saranno saranno in vendita a partire dal 25 settembre.

Questi laptop sono alimentati dai processori Intel ad alte prestazioni di 11a generazione e godono di un sistema di raffreddamento a pinna di squalo aggiornato. I pannelli di grandi dimensioni hanno risoluzione 2520 x 1680, frequenza di aggiornamento fino a 90 Hz, supporto per 1,07 miliardi di colori, 100% sRGB, batteria da 60 Wh che consente fino a 13 ore di durata della batteria e supporto per la ricarica super veloce.

Non di meno, sappiamo che i MateBook 13s e 14s dispongono anche di un'eccellente fotocamera che supporta lo sblocco facciale, e hanno la tecnologia di saldatura laser completamente automatica sviluppata da Huawei. E con un rapporto schermo-corpo del 90%, gli utenti potranno godere di un'esperienza davvero coinvolgente.

L'azienda ha anche migliorato il reparto audio con il supporto dello stereo, alle chiamate spaziali silenziose, al riconoscimento e filtro delle interferenze vocali e con nuove opzioni di voci intelligenti.

Oltre all'importante aggiornamento hardware, ciò che è ancora più interessante è il supporto per le app mobili di Huawei, che per la prima volta colma il divario tra l'ecosistema di app per PC e l'ecosistema di app mobili.

Questo apre una finestra che consente agli utenti di godere sia della produttività di Windows che del ricco ecosistema di app mobili di Huawei sul PC.

Prezzi per il Huawei MateBook 13s:

i5-11300H/16GB/512GB, ¥6999 ($ ​​1086);

i7-11370H/16GB/512GB, ¥ 7999 ($ ​​1240).

Huawei MateBook 14s:

i5-11300H/16GB/512GB, ¥6999 ($ ​​1086);

i7-11370H/16GB/512GB, 7999 ($ ​​1240);

i7-11370H/16GB/1TB, 8999 ($ ​​1396).

Huawei

Elettronica