Huawei lancerà presto il suo primo flip phone: ecco quando

Huawei lancerà Watch D, Mate V Flip e molto altro ancora il prossimo 23 dicembre: questo è quanto è emerso in queste ore da un recente report online.

Huawei: cosa sappiamo dei nuovi device in arrivo?

Nelle ultime due settimane, diverse fonti e rapporti hanno suggerito che la compagnia cinese terrà la sua ultima conferenza di lancio del prodotto 2021 il 23 dicembre. Ora, un nuovo rapporto ha rivelato l'elenco di alcuni di questi nuovi prodotti che possiamo aspettarci dal brand asiatico.

Secondo il tipster @菊厂影业Fans su Weibo (un sito web di microblogging cinese), l'azienda si sta preparando a lanciare una serie di nuovi gadget intelligenti in Cina durante la sua conferenza che è a soli 9 giorni di distanza a partire da oggi. Svelerà telefoni pieghevoli, smartwatch, schermi a inchiostro, PC, altoparlanti e altro il 23 dicembre.

A partire da ora, abbiamo già segnalato che il marchio sta lavorando su alcuni prodotti come il telefono a conchiglia chiamato Mate V, che è uno smartphone pieghevole a conchiglia. Altri gadget degni di nota sono: lo smartwatch Watch D in grado di monitorare la pressione sanguigna degli utenti, un tablet E-reader, Sound Joy Speaker, Watch Fit mini e via dicendo.

In precedenza, Huawei aveva già annunciato gli altoparlanti Sound Joy a livello globale, mentre il Watch Fit mini è stato rilasciato solo in alcuni mercati in Europa.

Tenete presente che la società deve ancora confermare ufficialmente questo prossimo evento di lancio del 23 dicembre. Quindi vi invitiamo a prendere questo rapporto con “un pizzico di sale” per ora e restare connessi per ulteriori aggiornamenti in merito.