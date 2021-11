Huawei lancerà i rivali degli AirTag di Apple

Huawei potrebbe realizzare dei prodotti simili agli smart tracker di Apple e Samsung; stanno arrivando i rivali degli Airtag e dei Galaxy Smart Tag. Vediamo cosa è emerso in queste ore.

Huawei: gli smart tracker S-Tag sono dietro l'angolo

Di recente, i principali marchi di smartphone come Samsung e Apple hanno lanciato sul mercato i loro smart tag. E ora, sembra che anche Huawei stia lavorando anche sui propri tracker Bluetooth per competere con i suoi rivali.

Secondo un rapporto LetsGoDigital, il colosso tecnologico cinese ha registrato un nuovo moniker “S-Tag“. Questo marchio è stato depositato presso l'Ufficio dell'Unione Europea per la Proprietà Intellettuale (EUIPO). La descrizione del moniker è abbastanza e non offre alcuna indicazione chiara su cosa sia effettivamente il prodotto, ma il nome conferma che si tratta di uno smart tracker Bluetooth.

Per chi non lo sapesse, uno smart tag è fondamentalmente un piccolo prodotto elettronico che gli utenti possono attaccare/conservare con altri oggetti, come un portafoglio, uno zaino e altro, per ritrovarli in caso di smarrimento. Questi tracker Bluetooth smart tag di solito utilizzano la tecnologia Bluetooth Low Energy (BLE) e ultra wideband (UWB) per individuare con precisione la posizione dell'oggetto contrassegnato.

In precedenza, avevamo anche riferito di altri marchi cinesi come Xiaomi e OnePlus che lavoravano sulle proprie iterazioni del dispositivo di tracciamento Bluetooth. Quindi, non sorprende che anche il colosso di Ren Zhengfei voglia lanciare il proprio smart tag. Sfortunatamente, anche i dettagli più fini su questo prodotto sono sconosciuti al momento e le informazioni disponibili sono piuttosto vaghe, ma possiamo aspettarci di saperne di più nelle prossime settimane.

Per lo meno, sappiamo che questo prodotto verrà lanciato in Europa, quindi restate connessi per ulteriori aggiornamenti in merito.