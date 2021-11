Huawei: il nuovo watch misurerà la pressione sanguigna

Sta per arrivare un nuovo orologio intelligente di Huawei in grado di monitorare la pressione sanguigna; secondo le recenti indiscrezioni, dovrebbe essere lanciato a novembre.

Huwei potrebbe battere in velocità Apple con il nuovo Watch

L'ipertensione (pressione alta) può portare a gravi conseguenze per la salute come malattie cardiache e ictus. La maggior parte degli smartwatch è dotata di funzionalità di monitoraggio della salute come il controllo del livello di ossigeno nel sangue e il monitoraggio della frequenza cardiaca. Si vocifera che i futuri smartwatch consentiranno anche agli utenti di misurare la pressione sanguigna. E ora, sembra che Huawei stia battendo Apple in velocità: potrebbe essere la prima aziensda a lanciare un orologio smart con la suddetta feature.

Recentemente, un informatore cinese con un account Weibo chiamato Changan Digital King ha affermato che Huawei annuncerà un nuovo smartwatch a novembre. Sembra che questo gadget possa essere dotato di un rilevatore di pressione sanguigna.

Il mese scorso, la Food and Drug Administration della provincia del Guangdong ha pubblicato l'elenco dei dispositivi approvati. L'elenco includeva uno smartwatch Huawei con supporto per ECG (elettrocardiogramma) di livello medico e tracker della pressione sanguigna.

Nel maggio 2021, il presidente della compagnia per la categoria degli smartphone aziendali consumer, He Gang, ha dichiarato che un wearable della societ che supporta il rilevamento della pressione sanguigna ha superato il primo test di registrazione dei dispositivi medici. A quel tempo, è stato riferito che avrebbe debuttato nella seconda metà dell'anno in Cina.

A correlazione del tutto, si legge che un rapporto di settembre aveva rivelato la presenza di un nuovo moniker “Watch D” di Huawei, registrato presso l'autorità dell'EUIPO.

Si ipotizza che questo dispositivo possa arrivare con il supporto per il monitoraggio dell'ossigeno nel sangue. Ora che il mese di novembre è appena iniziato, è probabile che l'azienda possa presto svelare nuovi dettagli su questo device. Nel corso dell'evento di lancio potremmo assistere all'arrivo di altri prodotti come notebook, cuffie TWS e molto altro ancora.