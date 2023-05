Huawei in Italia con una marea di novità: smartphone, tablet, smartwatch e PC

Non sono smartphone, Huawei porta sul mercato europeo – e dunque anche in Italia – numerose novità di punta. Oltre all’attesa linea di smartphone P60 Pro e al nuovissimo pieghevole Mate X3, arrivano anche tablet dedicati alla produttività, smartwatch avanzati e PC portatili. Ecco una panoramica generale dei lanci che ci sono stati durante l’evento globale, tenuto dal colosso cinese oggi a Monaco di Baviera.

Huawei: tutte le novità in arrivo sul nostro mercato

Sicuramente, fra i prodotti più attesi c’erano proprio loro: gli smartphone. Da una parte, si celebra il ritorno nei nostri mercati della amata serie di punta “P”, dall’altra si ridefinisce il futuro dei dispositivi pieghevoli con Mate X3. A entrambi abbiamo dedicato un approfondimento che permette di conoscere ogni dettaglio dei dispositivi con relativi prezzi di vendita, promozioni e disponibilità:

Oltre agli smartphone, arriva sul nostro mercato anche l’atteso Watch 4: uno smartwatch top di gamma che conquisterà il cuore di milioni di utenti, esattamente come già fatto dei modelli precedenti. Disponibile anche in versione Pro, è un wearable che punta al monitoraggio della salute automatico ed ancora più efficace, grazie al sistema multi-point. I nuovi smartwatch saranno disponibili da noi dall’inizio di giugno.

Ancora, arriva da noi MatePad 11″ modello 2023, il tablet votato alla produttività, che ha un prezzo contenuto pur garantendo prestazioni d PC. Fra le sue caratteristiche tecniche spiccano un display con refresh rate da 120Hz, che permette di sfruttare al meglio il potenziale dell’ottima combinazione fra hardware e software. Il tablet è già disponibile sullo store ufficiale a partire da 399,90€. Solo fino al 5 giugno è possibile procedere all’acquisto ricevendo in omaggio una M-pencil.

Per finire, il colosso cinese porta sul nuovo mercato anche Matebook X Pro e Matebook 16s, nuovi PC portatili di fascia alta in grado di rispondere a diverse esigenze di utilizzo. Il primo è compatto, sottile e leggero: il massimo per la produttività in movimento. Il secondo vanta invece un display più grande con una risoluzione elevatissima: la soluzione perfetta per chi, per esigenze di studio o lavoro, necessità di avere uno schermo che raramente è possibile trovare su un PC portatile. Le nuove soluzioni saranno disponibili in Italia da fine maggio.

Insomma, nuova linfa al portfolio di prodotti di punta Hauwei per i nostri mercati. Dispositivi che, senza dubbio, mettono in mano all’utilizzatore finale nuove e sofisticate tecnologie, che però risultano sempre di facile fruizione: è questo l’equilibro che permette a un dispositivo di essere apprezzato.

