Huawei: il nuovo tablet rivaleggerà con iPad Pro

Huawei MatePad Pro 12.6″ con frequenza di aggiornamento di 120Hz e processore HiSilicon Kirin 9000 5G è appena stato individuato online.

Huawei: cosa sappiamo del nuovo tablet in questione?

All'inizio di quest'anno, il gigante cinese Huawei ha lanciato sul mercato il suo nuovo tablet, soprannominato MatePad Pro 12.6. Ora, una versione ingegneristica del dispositivo che è stata utilizzata per i test è stata individuata online, e suggerisce una frequenza di aggiornamento più elevata.

Il MatePad Pro 12.6 lanciato finora è dotato di un pannello da 12,6 pollici con una frequenza di aggiornamento di 60Hz. Ora è apparso online un prototipo avente una frequenza di aggiornamento di 120Hz che l'azienda stava utilizzando per i test interni.

È stato riferito che la società stava lavorando su un display con frequenza di aggiornamento di 120Hz per il tablet, ma non poteva offrirlo sul mercato a causa di alcuni problemi con la catena di approvvigionamento. Attualmente, non è confermato se la società prevede di lanciare sul mercato questo modello con il refresh rate elevato o meno.

Sarà alimentato dal chipset della serie Kirin 9000. La versione Wi-Fi viene fornita con il Kirin 9000E mentre la versione 5G sarà alimentata dal SoC Kirin 9000. Conterrà fino a 512 GB di memoria interna e ci sarà il supporto per l'espansione della memoria tramite lo slot per schede NM di Huawei.

Il dispositivo pare che sia dotato di un pannello OLED da 12,6 pollici con una risoluzione di 2560 x 1600 pixel e cornici sottili da 5,6 mm che gli conferiranno un rapporto schermo-corpo del 90%. Avrà un rapporto di contrasto di 1.000.000: 1, una gamma di colori DCI-P3 e una valutazione di precisione del colore Delta E inferiore a 0,5.

Verrà fornito con otto altoparlanti sintonizzati da Harman Kardon e con effetti sonori Histen 7.0. È inoltre dotato di quattro microfoni progettati per captare la propria voce da diversi metri di distanza e annullare il rumore di fondo durante una videochiamata o una registrazione. Il tablet sarà alimentato da una batteria da 10.050 mAh che supporta la ricarica rapida cablata da 40 W, la fast charge wireless da 27 W e la reverse charging wireless da 10 W.