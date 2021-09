Huawei ha appena sviluppato il brevetto per uno uno smartphone Mate con display ripiegabile su tre lati. Ricordiamo che il colosso cinese era all'apice dello sviluppo di smartphone ed era vicina a conquistare il primo posto, ma le cose sono andate in tilt dopo i primi ban degli Stati Uniti del 2019.

Huawei: cosa sappiamo di questo Mate TriFold?

Tuttavia, l'azienda cinese non si è arresa e ha continuato a sorprendere il pubblico con grandi offerte. Ora, un brevetto ha rivelato che un terminale pieghevole Mate con un display a tre pieghe è attualmente in lavorazione.

Il patent è stato depositato il 1 marzo 2021 presso la World Intellectual Property Organization (WIPO) e ha rivelato che un dispositivo simile al famigerato Samsung Z Flex (concept) è in cantiere presso l'OEM cinese.

Anche se il Huawei Mate pieghevole in questione si piega in tre punti proprio come il modello della rivale coreana, questo supererà il rivale grazie ad un display più grande.

La documentazione di 41 pagine rilasciata il 10 settembre contiene anche progetti per il dispositivo che mostrano un totale di sette parti dello schermo. Quattro di questi sono grandi e in realtà costituiscono l'area di visualizzazione mentre i restanti tre sono fondamentalmente pieghe per consentire al display di piegarsi.

Il sistema operativo dello smartphone pieghevole Huawei Mate consentirà la visualizzazione del contenuto su uno qualsiasi dei tre segmenti (o display) e l'interfaccia si regolerà in modo intelligente e automaticamente a seconda di come l'utente utilizzerà il prodotto.

Diversi sensori aiuteranno anche in questa impresa misurando con precisione l'angolo di piegatura. Una volta piegato, i segmenti di schermo stretti che si formeranno sui lati verranno utilizzati per visualizzare varie informazioni come l'ora, la potenza del segnale di rete e i livelli della batteria e via dicendo.

Il design consentirà diversi utilizzi: ad esempio, il terminale può essere posizionato su un tavolo in varie posizioni, consentendo di visualizzare i contenuti senza doverlo tenere in mano per tutto il tempo.

Non è chiaro quando questo foldable arriverà sul mercato. LetsGoDigital afferma che verrà rilascito solo in seguito al debutto di un telefono Huawei flip a conchiglia.

