Samsung Galaxy S21 FE 5G: col MEGA sconto è subito tuo a 399€

Samsung Galaxy S21 FE 5G è una delle migliori occasioni al servizio di chiunque fosse alla ricerca di un valido smartphone Android spendendo una cifra irrisoria, grazie ad una scheda tecnica superiore rispetto a quella di altri modelli nella stessa fascia di mercato. È un telefono pratico ed intuitivo, con una costruzione di qualità eccellente. La sua connettività 5G ultra veloce, insieme agli scatti fotografici pazzeschi ed alla lunga durata della batteria, lo rendono un acquisto super conveniente.

Non perdere tempo, l’offerta sta per scadere: approfitta subito dello sconto incredibile del 47% su Amazon e porta a casa il Samsung Galaxy S21 FE 5G per soli 399 euro invece di 753 euro.

Prezzo in caduta libera per Samsung Galaxy S21 FE 5G

Samsung Galaxy S21 FE 5G può contare sullo sbalorditivo display Dynamic AMOLED 2X, con una diagonale da 6,4 pollici, risoluzione di 2340 x 1080 pixel ed una frequenza di aggiornamento di 120 Hz. Lo sblocco del telefono è reso facile grazie al lettore di impronte digitali integrato nello schermo. Il processore Qualcomm Snapdragon 888, accompagnato da 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, garantisce prestazioni straordinarie.

Le capacità fotografiche di questo smartphone Samsung sono degne di nota, grazie alla tripla fotocamera posteriore (12 MP + 12MP + 8MP) ed alla fotocamera selfie da 32 MP. Potrai navigare su internet alla massima velocità grazie alla connettività 5G, godendoti i migliori contenuti online. La batteria da 4500 mAh assicura poi la giusta durata per affrontare la giornata lavorativa senza problemi.

Non perdere tempo, i modelli disponibili sono quasi esauriti: metti nel carrello il tuo Samsung Galaxy S21 FE 5G a quasi la metà del prezzo: lo riceverai a casa in tempi record e la consegna sarà gratuita.