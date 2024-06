HUAWEI HarmonyOS NEXT: un sistema per tutti i dispositivi

Giornata importante per HUAWEI, che dal palco della Developer Conference 2024 in scena a Songshan Lake, in Cina, ha presentato molte novità: tra queste, il sistema operativo HarmonyOS NEXT e un aggiornamento al proprio modello Pangu di intelligenza artificiale. L’obiettivo è quello di sempre ovvero evolvere e rafforzare il proprio ecosistema, rendendolo sempre più indipendente dalle piattaforme e dalle partnership con le realtà occidentali (in primis Google e i suoi servizi).

Il nuovo sistema operativo HarmonyOS NEXT

La versione dell’OS annunciata oggi, rilasciata in beta, sarà impiegata su tutti i prodotti del marchio: smartphone (a partire dai top di gamma in arrivo per la serie Mate 70), tablet, computer e dispositivi indossabili, ma anche auto elettriche e apparecchiature destinate all’ambito enterprise. Stando a quanto dichiarato, le installazioni dell’OS hanno già superato quota 900 milioni.

Queste le parole di Richard Yu, chairman della divisione Consumer Business Group, raccolte da Nikkei Asia, che testimoniano le ambizioni di HUAWEI legate allo sviluppo di HarmonyOS.

Abbiamo colto questa opportunità per superare (la concorrenza) in curva, realizzando un sistema operativo che sia in grado di controllarsi da solo e sicuro. In poco più di un decennio, abbiamo raggiunto alcuni traguardi che i paesi hanno impiegato tre o quattro decenni per raggiungere.

Il modello Pangu 5.0 per l’IA e i robot

Come anticipato, è stata annunciata anche l’ultima evoluzione di Pangu, il modello IA istruito dal gruppo di Shenzen. La nuova versione 5.0 è disponibile in quattro dimensioni, la più piccola delle quali destinata all’installazione e all’esecuzione in locale sugli smartphone. Le altre possono contare invece rispettivamente su 90 miliardi, 230 miliardi e trilioni di parametri, con quest’ultima destinata alle operazioni dell’ambito enterprise.

C’è poi Harmony Intelligence, infrastruttura sulla quale saranno basate le funzionalità di intelligenza artificiale da integrare nei dispositivi. Una è rappresentata dall’assistente vocale Celia.