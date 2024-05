Cuffie premium: Sennheiser Momentum 4 in sconto dell'11%

Non c’è modo migliore per assicurarsi una qualità audio altissima per ascoltare film, brani musicali e podcast, di investire in un paio di ottime cuffie Sennheiser. Per questo ti stiamo proponendo le fantastiche cuffie Sennheiser Momentum 4 finché sono in ribasso dell 11%: se decidi di metterle nel carrello, te le assicuri a soli 249,99€ invece di 282,39€ e puoi addirittura pagarle a comode rate a tasso zero!

Cuffie di prima qualità a un prezzo folle: Sennheiser Momentum 4

Senza alcun dubbio, uno dei punti di forza delle Sennheiser Momentum 4 è la qualità del suono. Equipaggiate con driver di alta qualità e una risposta in frequenza estesa, queste cuffie offrono un suono bilanciato e dettagliato con bassi sono profondi e potenti, e i toni alti super cristallini. La tecnologia di riduzione attiva del rumore invece integrata nelle Momentum 4 è di ultima generazione, capace di bloccare efficacemente i rumori ambientali indesiderati, permettendoti di godere di un suono puro e incontaminato ovunque tu sia.

Anche la struttura è una vera e propria garanzia: i padiglioni auricolari sono realizzati con materiali morbidi e traspiranti, che si adattano perfettamente alle orecchie senza causare fastidio. L’archetto regolabile e imbottito distribuisce il peso in modo uniforme sulla testa, prevenendo qualsiasi sensazione di pressione. Questo design ergonomico, combinato con la costruzione leggera delle cuffie, assicura che tu possa indossarle per ore senza alcun problema.

In termini di connettività, le Sennheiser Momentum 4 non deludono. Dotate di Bluetooth 5.0, garantiscono una connessione stabile e senza interruzioni con i tuoi dispositivi. La funzione multipoint permette di collegare le cuffie a due dispositivi contemporaneamente, facilitando il passaggio tra, ad esempio, il telefono e il laptop senza dover disconnettere e riconnettere ogni volta. Perfetto per lavorare e passare facilmente da un dispositivo all’altro!

L’autonomia delle Momentum 4 è impressionante, con una durata della batteria che può raggiungere fino a 30 ore con la funzione ANC attivata. Questo le rende ideali per lunghi viaggi o giornate intere di utilizzo senza necessità di ricarica. Quando arriva il momento di ricaricare, la porta USB-C garantisce una ricarica rapida ed efficiente. Acquistale subito, finché sono in super promozione su Amazon, in sconto dell’11%!