Huawei FreeBuds SE 2, mega autonomia e prezzo BOMBA (39€)

Se siete alla ricerca di buoni auricolari a un prezzo basso e mai visto prima, Amazon ha la soluzione che fa per voi. A soli 39 euro potrete acquistare gli Huawei FreeBuds SE 2, con uno sconto del 20%.

Huawei FreeBuds SE 2: qualità alta, prezzo basso

Con questi auricolari Huawei non avrete più problemi di durata della batteria in quanto l’autonomia è fino a 40 ore. Ricaricandole semplicemente 10 minuti prima dell’utilizzo potrete usarle fino a ben 3 ore e una volta caricati completamente gli auricolari vi offriranno fino a 9 ore di ascolto con una singola ricarica, e fino a 40 ore con ricariche multiple in custodia.

Grazie ai tantissimi test svolti su oltre 300.000 campioni del condotto uditivo e simulazioni, avrete auricolari non solo belli da vedere ma anche comodi da indossare e adatti a qualsiasi tipo di orecchio, pesano solamente 3,8 grammi. Avrete un’esperienza audiovisiva coinvolgente grazie alla connessione Bluetooth 5.3 che mantiene il suono e le immagini sincronizzati, da essere il più reale possibile ed estraniarvi da tutto ciò che vi circonda. Certificati IP54 per la resistenza a polvere e schizzi d’acqua in modo tale da essere utilizzati in qualsiasi situazione e ambiente.

Vi basterà toccare due volte l’auricolare per mettere in pausa o riprodurre una canzone, rispondere o terminare una chiamata o semplicemente passare al brano successivo. Non fatevi scappare quest’occasione e acquistate Huawei FreeBuds SE 2 a un prezzo veramente conveniente di soli 39 euro approfittando dello sconto del 20%. Le consegne sono rapide e gratuite in tutta Italia con Amazon Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.