Secondo quanto si apprende, il nuovo smartphone Huawei avente nome in codice PKU-AL40 è appena emeso in rete con le specifiche tecniche complete, immagini e molto altro. Il dispositivo infatti si è mostrato presso l’ente per la regolazione TENAA.

Huawei PKU-AL40: le specifiche tecniche complete

Un nuovo smartphone Huawei con numero di modello PKU-AL40 ha ricevuto l’approvazione dall’ente di regolamentazione TENAA cinese. Mentre il nome del prodotto finale del dispositivo deve ancora essere confermato, l’elenco del dispositivo ha rivelato le sue specifiche e un paio di immagini che mostrano come sarà il gadget.

Il telefono è uno smartphone 4G LTE che ospita uno schermo LCD da 6,5 ​​pollici che offre una risoluzione HD + di 720 x 1600 pixel. Presenta una fotocamera frontale da 5 megapixel e l’array della fotocamera posteriore ha un flash LED, un sensore principale da 13 megapixel e uno sparatutto secondario da 2 megapixel. Il dispositivo sembra mancare di uno scanner di impronte digitali.

Lo smartphone Huawei PKU-AL40 verrà venduto con a bordo il sistema operativo Android 10; non di meno, sarà alimentato da un processore octa-core che funzionerà a 1,80 GHz. È probabile che arrivi in ​​Cina con edizioni di RAM da 4 GB / 6 GB e opzioni di archiviazione come 64 GB e 128 GB.

Huawei PKU-AL40 ha una batteria da 3.900 mAh, ma non si sa se supporta la ricarica rapida. Il telefono è stato certificato dall’autorità Bluetooth SIG il mese scorso. Grazie a queste informazioni abbiamo scoperto che supporterà la connettività Bluetooth 5.0.

L’elenco TENAA ha inoltre rivelato che il nuovo midrange ha dimensioni di 163,93 x 75,79 x 8,95 mm e peserà 198 grammi. Dovrebbe arrivare in edizioni a colori come Magic Night Black, Frosty Silver e Spruce.

Restate connessi con noi; vi aggiorneremo di tutte le nuove informazioni non appena saranno disponibili.

