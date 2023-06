Huawei Band 7: meno di 50€ per la smartband più completa che ci sia

Oggi vogliamo parlarvi di una smartband veramente completa che si trova su Amazon. Si chiama Huawei Band 7 e grazie agli sconti del noto sito di e-commerce americano sarà vostra con soli 49,90€ al posto di 59,90€. Questo è un wearable davvero sensazionale che noi vi invitiamo ad acquistare immediatamente se siete interessati. Le spese di spedizione sono comprese nel prezzo, la consegna è celere e immediata, si può dilazionare il pagamento in comode rate con Cofidis e, non di meno, l’IVA è inclusa. Ricordatevi che avrete sempre il supporto di Amazon per l’assistenza tecnica e logistica.

Huawei Band 7: il top per chi vuole una smartband

Huawei Band 7 è un orologio digitale, una fitness tracker e molto altro ancora. Presenta un design sottile, è leggerissima, ha uno schermo AMOLED da 1,47 pollici che si vede bene anche sotto la luce diretta del sole, consente di monitorare il livello di ossigeno nel sangue e permette di utilizzarla per ben 14 giorni senza doverla mai ricaricare. Inoltre, permette di monitorare la salute, il sonno, il battito cardiaco e il livello di stress. Ci sono ben 96 modalità di allenamento, è resistente all’acqua fino a 5 atmosfere.

Come detto, è un gadget versatile, compatibile con HarmonyOS ma anche con Android. Volendo potrete anche accoppiarla ad un iPhone ma noi vi consigliamo di utilizzarla sempre con altri dispositivi. Pesa solo 16 grammi e ha un cinturino comodissimo che fa traspirare la pelle.

Supporta il monitoraggio automatico e continuo del livello di ossigeno nel sangue, invia una notifica in caso di frequenza cardiaca anomala e permette di gestire al meglio il proprio sonno mediante la funzionalità Huawei TrueSleep 2.0. È una fitness tracker eccellente per chi ama fare sport; qui si troverà la compatibilità con tante attività: nuoto, yoga, e non solo. Infine, è anche un notificatore eccellente che vi segnala le notifiche provenienti dai social, le chiamate e i messaggi in entrata e non solo. Con soli 49,90€ vi porterete a casa un gioiello completo: Huawei Band 7 è un super best buy su Amazon.

