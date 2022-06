HTC: il primo smartphone integrato nel metaverso è in arrivo

Il nuovo smartphone di HTC con modem 5G integrato facente parte della piattaforma Viverse; il device verrà presentato ufficialmente il prossimo 28 giugno.

Il colosso taiwanese ha appena annunciato un evento per fine mese all’interno del quale verrà annunciato il suo nuovo dispositivo di punta con supporto alla connettività next-gen. La compagnia ha comunicato che terrà lo show Login Future e che il telefono compatibile avrà il supporto per il metaverso di HTC. Come si chiama? Semplice: Viverse.

HTC: lo smartphone 5G pronto per il Viverse è (quasi) realtà

L’OEM di Taiwan aveva svelato il tutto durante il MWC di Barcellona pochi mesi fa. In quell’occasione aveva affermato di star lavorando ad un dispositivo unico al mondo che avrebbe avuto il supporto al mondo virtuale animato chiamato Viverse.

Ci sono stati diversi ritardi a causa dello scenario pandemico a cui abbiamo assistito diverse volte e ora apprendiamo che la società è pronta a fare il grande passo. Speriamo che non ci siano ulteriori ritardi.

Giusto come “remind me”, un dispositivo di casa HTC ha già ricevuto la certificazione in Olanda diverse settimane fa. Non di meno, il telefono avente numero di modello 2QBK200 è stato approvato da Telefication ed è stato anche avvistato un charger wireless da 15W.

Non sappiamo altri dettagli in merito, ma ci aspettiamo che questo smartphone disponga della wireless charging e di un modem per il 5G. Viverse è il frutto di una cooperazione fra l’azienda taiwanese e una serie di compagnie di telecomunicazioni che opera da tempo nella serie HTC Exodus.

Non vediamo l’ora di conoscere questo particolare prodotto. Intanto, vi invitiamo a restare connessi con noi: vedremo presto nuovi gadget unici. Intanto, se volete un visore per il metaverso vi consigliamo questo gadget: Meta Oculus Quest 2 a 449,99€. Ricordiamo che ci sono le spedizioni gratuite per i membri possessori di Amazon Prime.

