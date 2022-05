HTC lancerà un nuovo smartphone? (RUMOR)

Se ricordate, in passato, nel settore della telefonia mobile dominavano brand come Nokia, Motorola e HTC. Oggi, solo il colosso americano di proprietà di Lenovo è riuscito a conquistarsi una fetta all’interno del mercato degli smartphone. Il colosso finlandese invece, versa ancora in difficoltà e HTC c’è ma non si vede. Ha interrotto le spedizioni in molte parti del mondo.

L’arrivo di un nuovo telefono di questo marchio però, suscita sempre molto interesse. Un tempo i prodotti della società erano considerati fra i migliori device Android dell’epoca, superiori ai Galaxy di Samsung e dei brand rivali. La storia però, ha stravolto le carte in tavola.

HTC ha fatto diversi salti mortali per non soccombere ma ultimamente ha prodotto solo smartphone economici e di fascia media, e non tutti sono arrivati da noi. Negli ultimi due anni poi, c’è stato il silenzio assoluto e sembrava che la compagnia avesse desistito all’idea di creare un nuovo device. Oggi però, i rumor ci dicono il contrario.

Si scopre che l’ente per la certificazione olandese Telefication ha spiegato ai media di aver conformato un nuovo modello di telefono HTC avente il codice 2QBK200; pare che arriverà in Giappone, ma perché quindi, è stato fatto approvare dal sito dell’Olanda? Questo significherà un debutto europeo in qualche modo?

HTC: la speranza dei fan

Ad oggi non ci è dato sapere se il device in questione sia un mediogamma o un’ammiraglia. Magari invece, si tratta solo di un device che servirà come punta d’ingresso per il metaverso. È troppo presto per dirlo ora. Secondo alcuni rumor, potrebbe trattarsi davvero di un flagship; a dirlo è il sito del DigiTimes di Taiwan che ha avuto conferma del tutto dal CEO della compagnia.

Il gadget potrebbe essere sì l’erede dell’HTC U12+ uscito nel 2018, ma potrebbe disporre di app e funzionalità chiave correlate alla realtà aumentata e ai visori che la compagnia produce.

Intanto, se cercate un headset HTC Vive Flow, segnaliamo che si trova a 505,00€ su Amazon.

