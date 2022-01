HP X32 QHD Gaming Monitor: 32 pollici e performance al top a meno di 300 euro

Oggi ti segnalo un affare davvero pazzesco su un monitor gaming decisamente versatile e dalle prestazioni estreme: l’HP X32 QHD Gaming Monitor. Si tratta di uno schermo da ben 32 pollici pensato soprattutto per i videogiocatori, ma perfetto anche per l’utilizzo professionale grazie alla risoluzione 2K disponibile su Amazon a soli 299 euro.

Monitor HP X32 QHD Gaming Monitor: caratteristiche tecniche

Esteticamente il monitor si presenta molto elegante, con un aspetto essenziale completamente nero e design borderless che elimina ogni distrazione. La diagonale, come anticipato, è di ben 32 pollici con risoluzione QHD (2560×1440) e tecnologia IPS. Il refresh rate raggiunge addirittura i 165Hz con un tempo di risposta dei pixel di solo 1ms. Ad accompagnare la frequenza di aggiornamento c’è il Freesync Premium di AMD che elimina tearing e stuttering, per la massima fluidità e sincronizzazione. Dal punto di vista del gaming si tratta di prestazioni davvero eccellenti, soprattutto se abbinate a questa risoluzione. Una delle migliori scelte per chi desidera giocare senza compromessi sotto il profilo delle performance.

Tuttavia, si adatta perfettamente anche all’attività professionale. Il pannello IPS, abbinato all’alta risoluzione, rende l’HP X32 QHD Gaming Monitor un’ottima scelta anche per l’editing di foto e video. Inoltre, le tecnologie Flicker Free e HP Eye Ease garantiscono il massimo confort durante le sessioni prolungate di utilizzo. La prima impedisce lo sfarfallio dell’illuminazione, mentre la seconda riduce drasticamente la luce blu emessa dal pannello causa di arrossamento e irritazione agli occhi. La connettività è piuttosto essenziale, ma mette a disposizione tutto ciò che serve: un ingresso HDMI, uno DisplayPort e un jack da 3,5mm per cuffie o altoparlanti. Nel complesso si tratta di una delle migliori soluzioni nella sua fascia di prezzo che non rinuncia assolutamente a nulla. Sotto i 300 euro rappresenta un vero e proprio affare.

Grazie al consistente calo di prezzo, infatti, l’HP X32 QHD Gaming Monitor può essere acquistato su Amazon a soli 299,90 euro per un risparmio di oltre 100 euro sul prezzo di listino.