HP Victus 16 in offerta su Amazon a 999€: ETX 3060 e Intel Core i7

L’HP Victus 16 è una soluzione potente e versatile per il gaming e non solo, grazie alle sue specifiche tecniche di alto livello. Oggi è in super offerta su Amazon: lo paghi 999€ contro un prezzo di listino di ben 1499€. Davvero niente male…

Il cuore di questo notebook è l’Intel Core i7-11800H, un processore ad alte prestazioni che, grazie alla tecnologia Intel Turbo Boost, può raggiungere una velocità fino a 5,0 GHz.

Questo, abbinato a 16GB di RAM DDR4 a 3200Mhz e un’ampia capacità di archiviazione grazie all’SSD da 1TB NVMe TLC M.2, garantisce una risposta rapida e fluida anche nei momenti di maggiore carico di lavoro o durante sessioni di gioco intense.

Il punto di forza dell’HP Victus è indubbiamente la sua scheda grafica, una Nvidia Geforce RTX 3060 da 6GB GDDR6. Questa scheda permette di godere appieno dei giochi più recenti, sfruttando tecnologie avanzate come il ray-tracing, grazie all’architettura NVIDIA RTX di seconda generazione. Il display da 16,1″ FHD con refresh rate a 144Hz e tecnologia IPS garantisce immagini nitide, fluide e colori vivaci da qualsiasi angolazione.

La tastiera full size con retroilluminazione e funzioni multimediali dedicate, insieme al touchpad con sensore Multi-Touch, offre un’esperienza d’uso confortevole e intuitiva. L’estetica del laptop è caratterizzata da un design moderno e raffinato, con chassis grigio e tastiera in plastica riciclata, sottolineando l’attenzione di HP verso la sostenibilità.

La connettività è garantita da Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.2, per collegamenti rapidi e stabili, mentre le varie porte, inclusa quella USB Type-C con Thunderbolt, offrono versatilità nell’uso di periferiche e nella gestione dei dati.

Non farti assolutamente scappare questa offerta e acquista subito l’HP Victus 16 con RTX 3060 a meno di 1000€!