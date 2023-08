HP Probook, ottimo laptop ricondizionato in offerta su Amazon: solo 319€ e lettore impronte in omaggio

Il notebook HP Probook è un potente pc portatile con specifiche tecniche eccellenti. Oggi Amazon propone un modello ricondizionato ad un prezzo eccellente: lo paghi meno di 320€ e in omaggio ricevi un dongle USB con lettore per le impronte digitali. Monta un processore Intel Core i5-6200U da 2,30 GHz con scheda video Intel HD 520. Lo schermo LED da 15,6″ è anti-riflesso e offre una risoluzione HD di 1366 x 768 pixel. La tastiera ha layout italiano, garantendo una comoda esperienza di utilizzo. Questo notebook è stato ispezionato e pre-configurato da tecnici certificati per garantire un alto standard di qualità.

Il venditore offre la garanzia “Soddisfatti o rimborsati al 100%“, confermando la fiducia nella sua affidabilità. Insomma, se qualsiasi cosa dovesse non essere di vostro gradimento potete riconsegnarlo e ottenere immediatamente i vostri soldi indietro.

Per completare il quadro, il notebook HP Probook è già preconfigurato e pronto all’uso, fornendo una soluzione conveniente e performante per le esigenze di lavoro o di svago. Il notebook è dotato di una potente CPU Intel i5 6200U con clock fino a 2800 MHz, supportata da una generosa RAM da 16 GB e uno spazioso SSD da 512 GB, che garantiscono un’esperienza di utilizzo fluida e veloce.

Con un prezzo scontato del 20% e resi gratuiti, è un’opzione molto interessante per chi cerca un pc portatile affidabile e completo delle ultime tecnologie. La disponibilità è immediata, il che significa che se lo ordini subito lo riceverai a casa entro domani. E ovviamente non manca nemmeno la possibilità di dividere l’importo in comode rate, grazie al pagamento tramite finanziamento di Cofidis (da selezionare al checkout). In questo modo potrai rendere questa offerta ancora più comoda e accessibile.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.