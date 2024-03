HP Pavilion Plus 14 in offerta su Amazon: schermo OLED 2,8K e Intel Core i7

L‘HP Pavilion Plus 14 rappresenta un’ottima scelta per chi è alla ricerca di un notebook potente e versatile, grazie alla sua configurazione hardware di alto livello e al design elegante. Attualmente in offerta a 999,99€, con un importante risparmio sul suo normale prezzo di listino. Ti ricordiamo che, se lo desideri, sei libero di dividere l’importo in più rate, rendendo questa offerta ancora più comoda e accessibile.

Il cuore di questo laptop è un processore Intel Core i7-13700H, che con 14 core e 20 thread, offre prestazioni elevate, raggiungendo fino a 5GHz di frequenza grazie alla tecnologia Turbo Boost. L’ampio cache da 24MB e la grafica integrata Intel Iris Xe lo rendono ideale per un’ampia gamma di applicazioni, dai compiti di produttività quotidiana fino al video editing e alla computer grafica.

Lo schermo OLED da 14 pollici con risoluzione 2,8K (2880x1800p) e un refresh rate di 90Hz, offre immagini vivide e dettagliate, con una copertura del 100% del gamut DCI-P3. Questo display è ottimizzato per fornire un’esperienza visiva eccezionale, con una luminosità che raggiunge i 400 nits in modalità SDR e i 500 nits in HDR, arricchita dal filtro per la riduzione della luce blu per garantire il comfort visivo anche durante le lunghe sessioni di utilizzo.

La tastiera, di dimensione standard e con retroilluminazione, è realizzata anche con plastica riciclata, enfatizzando l’impegno di HP verso la sostenibilità. Inoltre, l’integrazione di un lettore di impronte digitali migliora la sicurezza e la facilità d’accesso al dispositivo.

Per quanto riguarda la connettività, il notebook offre una varietà di porte tra cui HDMI, due USB Type-C, due USB Type-A e un jack audio per cuffie/microfono, assicurando una buona flessibilità per collegare dispositivi esterni.

L’autonomia della batteria, che può durare fino a 9 ore, e la possibilità di ricaricare rapidamente il 50% della batteria in circa 30 minuti con HP Fast Charge, lo rendono un compagno affidabile per chi ha bisogno di lavorare in mobilità. Non farti assolutamente scappare questa offerta e acquistalo subito risparmiando!