HP Omen è in promozione su Amazon a soli 30,99€. Il ribasso del 38% ti permette di risparmiare subito 19,00€ e portarti a casa un mouse da urlo.

Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia.

Un mouse perfetto per ogni esigenza: HP Omen

HP Omen è un mouse all'apparenza semplice ma che custodisce al suo interno un sacco di tecnologie interessanti. Con una scheda tecnica ricca, dunque, è un acquisto intelligente e che si adatta a più esigenze: lo puoi utilizzare per gaming, lavoro e tanto altro ancora.

Disponibile in colorazione nera, ha una struttura totalmente ergonomica che si adatta perfettamente alla tua mano. Un'unica attenzione: è dedicato a te se sei solito utilizzare la mano destra.

Al suo interno puoi regolare i pesi come meglio credi, hai un margine di limite impostato a 25 grammi. In più hai a disposizione 6 tasti totalmente programmabili, tra questi sono presenti anche quelli azionabili con il pollice.

Non avere timori in merito al sensore ottico visto che hai 16000 DPI a disposizione per feedback sopra le righe. In caso di necessità diversa, con l'apposito pulsante cambi il livello in un solo click.

Non mancano all'appello i LED personalizzabili che rendono il mouse ancora più innovativo: scegli le combinazioni che più ti aggradano e vivi un'esperienza a 360° al computer.

Acquista subito il tuo mouse HP OMEN su Amazon a soli 30,99€. Lo ricevi in appena 48 ore massime se sei abbonato a Prime. In caso contrario, puoi avere comunque le spedizioni gratuite se opti per le consegne nei punti di ritiro: ci impiegano solo qualche giorno in più.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

