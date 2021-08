Ieri Horizon Zero Dawn ha ricevuto un'interessante aggiornamento che aggiunge il supporto ai 60 fps su PlayStation 5. L'ottima esclusiva raggiunge performance senza precedenti su console, adeguandosi alla potenza di calcolo della piattaforma next-gen di Sony.

In attesa che arrivi il nuovo capitolo Horizon Forbidden West – recentemente rinviato al 2022 – i videogiocatori possono rivivere le avventure di Aloy godendo di un'esperienza di gioco sensibilmente migliorata su PlayStation 5. Non si tratta di una vera e propria versione next-gen, bensì di un aggiornamento del gioco per PS4 che su PS5 consente di raggiungere i 60 fps.

L'upgrade è completamente gratuito ed è già disponibile al download per chi possiede una copia – fisica o digitale – di Horizon Zero Dawn. Il gioco sviluppato da Guerrilla Games raggiunge performance senza precedenti per la versione console, i 60 fps consentono all'ottimo open world di offrire un'esperienza di gioco più simile a quella della versione PC.

Il canale YouTube “ElAnalistaDeBits” ha pubblicato un dettagliato video che mette a confonto Horizon Zero Dawn su PS4 e su PS5 a 30 e a 60 fps.

Videogames