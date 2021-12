Horizon Forbidden West per PS5, ecco quanto peserà il download

Horizon Forbidden West per PlayStation 5 avrà un “peso” di quasi 100 GB senza considerare la patch per il day one. A svelarlo è il noto account Twitter PlayStation Game Size, da sempre molto attento nello scavare e pescare informazioni interessanti dai database Sony.

Insieme alle dimensioni decisamente generose per il file del gioco, precisamente circa 96 GB, scopriamo anche che, come di consueto, il pre-load avrà inizio una settimana prima del lancio: in questo caso, l'11 febbraio 2022. Sicuramente molto utile visto che il nuovo action adventure di Guerrilla Games pare pesare decisamente parecchio.

Non sappiamo ancora se si tratta di un peso definitivo o se ci potranno essere delle modifiche, in positivo, da qui a due mesi. PlayStation 5 è dotata di un sistema di compressione noto come Kraken che permette spesso di risparmiare molto spazio su SSD: viene da chiedersi se il gioco in arrivo il 18 febbraio sarà un po' più leggero.

Non è chiaro invece per adesso quanti GB occuperà Horizon Forbidden West su PlayStation 4: in teoria, la quantità di dati rischia di essere addirittura superiore, proprio in riferimento al discorso che si faceva sul sistema di compressione di PS5.

In ogni caso, in attesa di saperne di più, ricordiamo che Horizon Forbidden West è una delle esclusive PlayStation più attese del 2022, insieme a God of War Ragnarok e Gran Turismo 7. Sequel di Horizon Zero Dawn, promette di migliorare tutto quanto di buono visto con il predecessore, con un open world ancora più vasto e dettagliato e una produzione che proverà a sfruttare alcune delle caratteristiche della nuova console giapponese.

Il lancio è atteso, come detto, il 18 febbraio 2022 su PlayStation 4 e PlayStation 5, come uno degli ultimi titoli cross-gen tra le due console sviluppati dagli studi first party di Sony.