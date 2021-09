God of War: Ragnarok è stato recentemente presentato in occasione del PlayStation Showcase del 9 settembre 2021, con un breve gameplay trailer. Il titolo non ha ancora una data d'uscita ben precisa, il day-one è atteso nel corso del 2022.

Durante una recente intervista, il game director Eric Williams ha dichiarato che Ragnarok segnerà la fine della saga norrena, le avventure di Kratos e Atreus non saranno più ambientate in territori vichinghi. Il nome del nuovo capitolo suggeriva già un'imminente fine per le avventure norrene, poiché – in mitologia norrena – il Ragnarok rappresenta la profezia finale, un evento apocalittico che segna la fine di tutti gli dei esistenti.

Fin dal lancio del precedente capitolo su PS4, si è pensato a God of War come una trilogia, sebbene Santa Monica non si sia mai espressa a riguardo. L'inaspettata rivelazione di Williams ha messo in guardia i videogiocatori sul futuro dell'amato franchise pubblicato da Sony, quale sarà il prossimo passo per Santa Monica?

God of War: Una Nuova Ambientazione in arrivo?

Ipotizzando che il franchise vada avanti anche dopo Ragnarok, lo studio di sviluppo americano potrebbe proporre un nuovo setting per God of War. Il recente trasferimento di Kratos dalla Grecia alle terre norrene, rende plausibile un nuovo cambio di ambientazione per le avventure dell'iconico protagonista e di suo figlio Atreus. Alcuni indizi citano l'Egitto, un territorio già preso in considerazione da Santa Monica e successivamente scartanto in favore dei territori del Nord Europa.

L'approdo in Nord Africa potrebbe segnare l'inizio di una nuova saga targata God of War, un viaggio in terre deserte e ostili tra piramidi, sfingi e faraoni. Ad avvalorare questa ipotesi interviene la serie fumettistica “Fallen God“, nella quale Kratos cita l'Egitto come il posto migliore che abbia mai visitato, una dichiarazione che potrebbe anticipare l'eventuale ritorno in terra egiziana.

Il secondo setting preso in considerazione dai videogiocatori è il Giappone, poiché – in God of War – Kratos e Atreus scoprono un artefatto giapponese all'interno della caverna di Tyr. Quest'ultimo personaggio avrà un ruolo chiave in Ragnarok, secondo quanto dichiarato da Santa Monica, questo potrebbe avvalorare l'ipotesi di un futuro arrivo nel paese del Sol Levante.

Atreus unico protagonista dopo Ragnarok

Tra le ipotesi più in voga negli ultimi mesi c'è l'eventuale morte di Kratos in God of War: Ragnarok, per mano di Atreus. Il figlio dell'iconico personaggio potrebbe togliere la vita a suo padre e diventare l'unico protagonista dei successivi episodi.

Siamo cauti, si tratta di mere speculazioni e ipotesi piuttosto audaci, ma la morte di Kratos potrebbe comunque rivelarsi un epilogo interessante per la saga norrena. Kratos è il protagonista indiscusso di God of War fin dal 2005, l'uscita di scena del semidio rappresenterebbe un duro colpo per gli amanti della serie.

L'eventuale morte di Kratos potrebbe anche non coincidere con la fine delle avventure del protagonista, l'episodio successivo a Ragnarok potrebbe essere un prequel e proporre un setting antecedente alla saga norrena, come già accaduto con Ghost of Sparta per PSP. In tal caso potrebbe essere Atreus ad uscire di scena.

Mancano ancora diversi mesi all'uscita di God of War: Ragnarok su PS4 e PS5, il titolo cross-gen doveva uscire entro fine 2021, ma è stato recentemente rinviato al prossimo anno, senza ancora una data precisa. I videogiocatori fremono dalla voglia di continuare le avventure norrene di Kratos e Atreus, approfittano dell'attesa per fare ipotesi e speculazioni sul futuro di uno dei franchise più amati di sempre su PlayStation.

Videogames